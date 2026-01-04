'उनके बयान भड़काऊ और देश विरोधी थे', जजपा नेता अजय सिंह चौटाला के भाषण पर बवाल, FIR दर्ज करने की मांग

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। जननायक जनता पार्टी (जजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला के खिलाफ चरखी दादरी थाने में एक वकील ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आरोप है कि चौटाला ने महेंद्रगढ़ जिले में आयोजित एक जनसभा के दौरान भड़काऊ और देश विरोधी बयान दिए।

भड़काऊ भाषण देने के आरोप इस संबंध में दादरी के पुलिस अधीक्षक अर्श वर्मा के अलावा डीजीपी और गृह विभाग को भी शिकायत की प्रति भेजी गई है। पुलिस को दी शिकायत में दादरी कोर्ट के वकील प्रदीप कालीरमण ने बताया कि 28 दिसंबर को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में एक सार्वजनिक राजनीतिक रैली आयोजित की गई थी, जिसमें जजपा अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला ने संबोधन दिया।

वकील का आरोप है कि भाषण के दौरान भारत की वर्तमान लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के खिलाफ भड़काऊ, उत्तेजक और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। 'नेपाल-बांग्लादेश का दिया उदाहरण' शिकायतकर्ता के अनुसार, भाषण में नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों के उदाहरण देते हुए भारत सरकार के खिलाफ उसी तरह की कार्रवाई करने और सरकार को देश से बाहर खदेड़ने जैसी बातें कही गईं। वकील का कहना है कि इस प्रकार की बातें आम जनता को हिंसा, विद्रोह और असंवैधानिक गतिविधियों के लिए उकसाने वाले हैं।