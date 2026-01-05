कर्नल रोहित चौधरी का एनडीए सरकार पर तीखा हमला, बोले- जवान और किसान दोनों से किया छलावा

जागरण संवाददाता, भिवानी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पूर्व सैनिक सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन कर्नल रोहित चौधरी ने गांव काकड़ौली हुक्मी में 'संविधान बचाओ, मनरेगा बचाओ मिशन' के तहत एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है।

'जवान और किसान दोनों परेशान' कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि देश में आज जवान और किसान दोनों उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, जबकि हर क्षेत्र में कॉर्पोरेट घरानों का दबदबा बढ़ रहा है। देश के अनमोल संसाधनों का दुरुपयोग व दोहन किया जा रहा है। बीजेपी सरकार द्वारा करोड़ों बेरोजगार युवकों को परेशान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि गरीब का पेट भरने व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई मनरेगा योजना को भी धीरे-धीरे बंद करना, सरकार की जवाबदेही से पीछे हटना है। इसके विरोध में कांग्रेस गांव से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रही है।

'बेरोजगारों को धोखा दे रही भाजपा' इस अवसर पर मौजूद पूर्व विधायक सोमवीर श्योराण ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने देश को सींचने का काम किया, लेकिन भाजपा में केवल भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद का बोलबाला है। हर युवा को रोजगार देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार 11 साल में दस बार भर्ती नियमों में बदलाव कर चुकी है, जिससे बेरोजगारों के हितों से खिलवाड़ हो रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक पिछले एक साल से लगातार पुरानी मांगों को उठाकर जल्द पूरा करवाने का झूठा ढिंढोरा पीट रहे हैं। 'कॉलेजों में 70 फीसदी रिक्त पद' कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुशील धानक व संगठन जिलाध्यक्ष कर्ण सिंह ओबरा ने कहा कि भाजपा केवल दिखावे करती है। पिछले तीन साल से आईआईटी, आईएमटी के सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन बाढड़ा, कादमा, मांढी कॉलेजों में 70 फीसदी रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती नहीं करवा पा रही है।