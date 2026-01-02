पेड़ से फंदा लगाकर क्लीनिक संचालक ने की आत्महत्या, 5 साल पहले हुई थी शादी; नहीं थी कोई संतान

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। गांव बादल निवासी एवं झोझूकलां में क्लीनिक चलाने वाले युवक का शव गांव से 300 मीटर दूर एक पेड़ पर बंधे फंदे से लटका मिला है। मृतक की पहचान आशीष (32) के रूप में हुई है।

झोझूकलां थाना पुलिस ने शुक्रवार दोपहर बाद दादरी सिविल अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम कराया और शव स्वजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में इत्तफाकिया मौत संबंधी कार्रवाई की है। सिविल अस्पताल पहुंचे स्वजनों से मिली जानकारी के अनुसार आशीष झोझूकलां में क्लीनिक चलाता था। वीरवार शाम को वह अपनी पत्नी के साथ झोझूकलां से घर पहुंचा था। उसके बाद करीब छह बजे वह बाइक लेकर घर से निकल गया।

शुक्रवार सुबह ग्रामीण खेतों में गए तो गांव से करीब 300 मीटर दूर वन क्षेत्र में एक पेड़ से शव को लटकते हुए देखा। वहीं, मृतक की बाइक भी समीप ही पड़ी हुई थी। ग्रामीणों ने डायल 112 पर काल इसकी जानकारी दी। जिसके बाद ईआरवी टीम व झोझूकलां पुलिस थाना टीम मौके पर पहुंची।

पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर निरीक्षण कराया और उसके बाद शव को नीचे उतरवाया। पुलिस स्वजनों के साथ शव को लेकर दादरी सिविल अस्पताल पहुंची और कागजी कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करवाया। जांच अधिकारी एचसी राकेश ने बताया कि मामले में मृतक के बड़े भाई संदीप के बयान दर्ज किए गए है। जिसमें उसने बताया कि आशीष बीते कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान था। उसके बयान के आधार पर मामले में इत्तफाकिया मौत संबंधी कार्रवाई की गई है।

5 साल पहले हुई थी शादी, नहीं थी संतान ग्रामीणों ने बताया कि मृतक आशीष दो भाइयों में छोटा था। वह शादीशुदा था और करीब पांच-छह साल से झोझूकलां में क्लीनिक चला रहा था। उन्होंने बताया कि करीब पांच साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी।