Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पेड़ से फंदा लगाकर क्लीनिक संचालक ने की आत्महत्या, 5 साल पहले हुई थी शादी; नहीं थी कोई संतान

    By Sandeep Sheoran Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:55 PM (IST)

    चरखी दादरी के गांव बादल निवासी और झोझूकलां में क्लीनिक चलाने वाले आशीष (32) का शव गांव से 300 मीटर दूर एक पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने बताया कि आशीष कु ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पेड़ से फंदा लगाकर युवक ने की आत्महत्या। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। गांव बादल निवासी एवं झोझूकलां में क्लीनिक चलाने वाले युवक का शव गांव से 300 मीटर दूर एक पेड़ पर बंधे फंदे से लटका मिला है। मृतक की पहचान आशीष (32) के रूप में हुई है।

    झोझूकलां थाना पुलिस ने शुक्रवार दोपहर बाद दादरी सिविल अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम कराया और शव स्वजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में इत्तफाकिया मौत संबंधी कार्रवाई की है।

    सिविल अस्पताल पहुंचे स्वजनों से मिली जानकारी के अनुसार आशीष झोझूकलां में क्लीनिक चलाता था। वीरवार शाम को वह अपनी पत्नी के साथ झोझूकलां से घर पहुंचा था। उसके बाद करीब छह बजे वह बाइक लेकर घर से निकल गया।

    शुक्रवार सुबह ग्रामीण खेतों में गए तो गांव से करीब 300 मीटर दूर वन क्षेत्र में एक पेड़ से शव को लटकते हुए देखा। वहीं, मृतक की बाइक भी समीप ही पड़ी हुई थी। ग्रामीणों ने डायल 112 पर काल इसकी जानकारी दी। जिसके बाद ईआरवी टीम व झोझूकलां पुलिस थाना टीम मौके पर पहुंची।

    पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर निरीक्षण कराया और उसके बाद शव को नीचे उतरवाया। पुलिस स्वजनों के साथ शव को लेकर दादरी सिविल अस्पताल पहुंची और कागजी कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करवाया।

    जांच अधिकारी एचसी राकेश ने बताया कि मामले में मृतक के बड़े भाई संदीप के बयान दर्ज किए गए है। जिसमें उसने बताया कि आशीष बीते कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान था। उसके बयान के आधार पर मामले में इत्तफाकिया मौत संबंधी कार्रवाई की गई है।

    5 साल पहले हुई थी शादी, नहीं थी संतान

    ग्रामीणों ने बताया कि मृतक आशीष दो भाइयों में छोटा था। वह शादीशुदा था और करीब पांच-छह साल से झोझूकलां में क्लीनिक चला रहा था। उन्होंने बताया कि करीब पांच साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी।

    घटनास्थल के हालात देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि आशीष ने बाइक पर चढ़कर फंदा गले में डाला और उसके बाद वो झूल गया। उसकी बाइक शव के नीचे ही जमीन पर पड़ी मिली है। हालांकि अधिकारिक तौर पर पुलिस की ओर से ऐसी कोई पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है।