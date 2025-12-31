हरियाणा में दिनभर चलती रही बर्फीली हवाएं, धुंध और कोहरे की आगोश में समाया भिवानी
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। बीती रात से बुधवार शाम तक बर्फीली हवाएं चलने के साथ-साथ ठंड का प्रकोप बढ़ा रहा। इसी के साथ पिछले दो दिनों की तरह देर सुबह तक घनी धुंध छाए रहने का सिलसिला जारी रहा।
तापमान में गिरावट आने, शीतलहर चलने के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। दादरी जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 16 व न्यूनतम पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। सुबह 10 बजे खुले स्थानों पर दृश्यता मात्र छह मीटर रही। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी लेते दिखाई दिए।
धुंध, कोहरे छाए रहने के चलते परिवहन व्यवस्था प्रभावित रही। चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, रोहतक, झुंझनु इत्यादि से आने वाली बसें भी अपने निर्धारित समय से कई एक तो कई दो घंटे देरी से पहुंची। इसी के साथ दादरी रेलवे स्टेशन पर आने वाली अधिकतर ट्रेनें देरी से पहुंची। जिसके चलते ठंड के बीच मुसाफिरों को परेशानियां उठानी पड़ी। मुख्य व सहायक मार्गों पर रात से लेकर बुधवार दोपहर तक वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहा।
हालांकि जिले में कही से भी किसी बड़े सड़क हादसे की जानकारी नहीं मिली है। लेकिन हादसों से बचाव के लिए लगातार दूसरे दिन भी प्रशासन व पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। पुलिस ने कहा है कि धुंध के बीच तेज रफ्तार से वाहन ना चलाएं। फाग लाइटों, बैक लाइटों का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। सफेद पट्टियों के मुताबिक वाहनों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
कारोबार रहा प्रभावित
साल के अंतिम दिन दादरी नगर के बाजारों में खरीददारों की दोपहर बाद ही भीड़ दिखाई दी। सुबह 11 बजे तक ताे कहीं कहीं ही खरीददार दिखाई दे रहे थे। स्थानीय पुरानी अनाजमंडी, काठमंडी, मेन बाजार, रेलवे रोड, तहसील रोड, पुरानी सब्जी मंडी रोड, फोरलेन इत्यादि मुख्य व्यवासायिक मार्गाें पर सुबह 11 बजे तक कारोबार शुरू नहीं हो पाया था। इसी तरह शाम को भी शीतलहर चलने की वजह से काफी कम लोग ही बाजारों में निकले।
फसलों के लिए संजीवनी बनी धुंध
दादरी जिले में धुंध छाए रहने का असर गेहूं, सरसों, चना की फसलों पर दिखाई दे रहा है। किसानों का कहना है कि धुंध के कारण पौधे के लिए नमी की जरूरत पूरी होती है। वहीं हल्की धूप निकलने की वजह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बढ़ने से पौधों की बढ़तवार होती है। लेकिन यदि लगातार बर्फीली हवाएं चलती रही, तापमान में गिरावट जारी रही तो पाला पड़ने से फसलों को नुकसान भी हो सकता है।
बचाव रखना जरूरी: डॉ. देशवाल
दादरी नगर के चिकित्सक मेजर डा. योगेंद्र देशवाल ने कहा कि ठंड से बचाव करना बेहद जरूरी है। विशेषकर घरों से बाहर निकलते समय शरीर के सभी अंगों को गर्म वस्त्रों से ढके रखे।
छोटे बच्चों, बुजुर्गों व पहले से विभिन्न प्रकार की बीमारियों से प्रभावित मरीजों के स्वास्थ्य को लेकर और भी अधिक सतर्कता बरतना जरूरी है। विशेषकर छोटे बच्चों को ठंड का अहसास नहीं होता और वे जल्द ही निमोनिया की चपेट में आ जाते है। उन्हें पानी व नमी वाले स्थानों पर ना जाने दे। घरों व आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखे। कही भी पानी जमा ना हाेने दे।
