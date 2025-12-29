चरखी दादरी: पांडवान मंदिर के साधु ने पंखे से लटककर दी जान, जांच में जुटी पुलिस

हरियाणा संवाददाता, चरखी दादरी। जिले के पांडवान गांव स्थित रेढूदास मंदिर में एक साधु का शव पंखे से लटकता हुआ मिला है। गांव के सरपंच ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉटर्म के लिए भेज दिया।

हिसार जिले का निवासी था मृतक साधु प्रारंभिक जांच में साधु की मौत को आत्महत्या के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान मूल रूप से हिसार जिले के कौथ कलां निवासी करीब 43 वर्षीय रामदिया के रूप में हुई है। वह अविवाहित थे और उन्होंने संन्यासी जीवन अपनाया था।

मंदिर में पंखे से फांसी लगाकर दी जान रामदिया विभिन्न स्थानों पर बने मंदिरों में जाकर कुछ दिनों तक रहते थे। बीते करीब ढाई महीने से वह पांडवान में जोहड़ के समीप स्थित रेढूदास मंदिर में रह रहे थे। वहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में उसने कमरे में पंखे से फांसी का फंदा लगा लिया।