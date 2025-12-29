Language
    चरखी दादरी: पांडवान मंदिर के साधु ने पंखे से लटककर दी जान, जांच में जुटी पुलिस

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 11:53 AM (IST)

    चरखी दादरी के पांडवान गांव के रेढूदास मंदिर में एक साधु पंखे से लटका मिला। मृतक की पहचान हिसार निवासी 43 वर्षीय रामदिया के रूप में हुई, जो अविवाहित था ...और पढ़ें

    हरियाणा संवाददाता, चरखी दादरी। जिले के पांडवान गांव स्थित रेढूदास मंदिर में एक साधु का शव पंखे से लटकता हुआ मिला है। गांव के सरपंच ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉटर्म के लिए भेज दिया। 

    हिसार जिले का निवासी था मृतक साधु

    प्रारंभिक जांच में साधु की मौत को आत्महत्या के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान मूल रूप से हिसार जिले के कौथ कलां निवासी करीब 43 वर्षीय रामदिया के रूप में हुई है। वह अविवाहित थे और उन्होंने संन्यासी जीवन अपनाया था।

    मंदिर में पंखे से फांसी लगाकर दी जान

    रामदिया विभिन्न स्थानों पर बने मंदिरों में जाकर कुछ दिनों तक रहते थे। बीते करीब ढाई महीने से वह पांडवान में जोहड़ के समीप स्थित रेढूदास मंदिर में रह रहे थे। वहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में उसने कमरे में पंखे से फांसी का फंदा लगा लिया। 

    सूचना मिलने पर मृतक के स्वजन दादरी सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां रविवार को पुलिस ने कागजी कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव उन्हें सौंप दिया। इस दौरान कई स्थानों से डेरों के महंत भी सिविल अस्पताल पहुंचे। 

    पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

    जांच अधिकारी एचसी प्रदीप कुमार ने बताया कि मृतक के भाई दलबीर का बयान दर्ज कर लिया गया है। साधु की संदिग्ध परिस्थियों में मौत हुई है, जिसकी जांच जारी है।