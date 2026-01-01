चरखी दादरी: मॉर्निंग वॉक पर निकले व्यक्ति पर नकाबपोशों ने किया हमला, गंभीर रूप से घायल; अस्पताल में भर्ती
चरखी दादरी के शीशवाला गांव में सुबह की सैर पर निकले रमेश पर दो नकाबपोश हमलावरों ने डंडों से हमला कर दिया। रमेश को हाथों और पैरों में चोटें आईं। हमलावर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। जिले के गांव शीशवाला में मार्निंग वाक पर गए एक व्यक्ति पर दो नकाबपोश लोगों ने डंडों से हमला कर दिया। जिससे वह घायल हो गया। उसने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
सदर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में गांव शीशवाला निवासी रमेश ने बताया कि वह सुबह करीब सवा पांच बजे घूमने बादल रोड पर गया था। उसी दौरान दो अज्ञात युवक वहां पहुंचे जिन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था और हाथों में डंडे लिए हुए थे।
उसने बताया कि उक्त लोगों ने उसका रास्ता रोक कर उस पर हमला कर हाथों व पैरों पर चोटें मारी। उसने बचाने के लिए शोर मचाया तो उक्त युवक जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गए। बाद में स्वजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया।
