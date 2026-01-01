चरखी दादरी: मॉर्निंग वॉक पर निकले व्यक्ति पर नकाबपोशों ने किया हमला, गंभीर रूप से घायल; अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। जिले के गांव शीशवाला में मार्निंग वाक पर गए एक व्यक्ति पर दो नकाबपोश लोगों ने डंडों से हमला कर दिया। जिससे वह घायल हो गया। उसने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

सदर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में गांव शीशवाला निवासी रमेश ने बताया कि वह सुबह करीब सवा पांच बजे घूमने बादल रोड पर गया था। उसी दौरान दो अज्ञात युवक वहां पहुंचे जिन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था और हाथों में डंडे लिए हुए थे।