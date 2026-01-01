Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    चरखी दादरी: मॉर्निंग वॉक पर निकले व्यक्ति पर नकाबपोशों ने किया हमला, गंभीर रूप से घायल; अस्पताल में भर्ती

    By Sandeep Sheoran Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:22 PM (IST)

    चरखी दादरी के शीशवाला गांव में सुबह की सैर पर निकले रमेश पर दो नकाबपोश हमलावरों ने डंडों से हमला कर दिया। रमेश को हाथों और पैरों में चोटें आईं। हमलावर ...और पढ़ें

    Hero Image

    मॉर्निंग वॉक पर निकले व्यक्ति पर नकाबपोशों ने किया हमला। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। जिले के गांव शीशवाला में मार्निंग वाक पर गए एक व्यक्ति पर दो नकाबपोश लोगों ने डंडों से हमला कर दिया। जिससे वह घायल हो गया। उसने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सदर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में गांव शीशवाला निवासी रमेश ने बताया कि वह सुबह करीब सवा पांच बजे घूमने बादल रोड पर गया था। उसी दौरान दो अज्ञात युवक वहां पहुंचे जिन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था और हाथों में डंडे लिए हुए थे।

    उसने बताया कि उक्त लोगों ने उसका रास्ता रोक कर उस पर हमला कर हाथों व पैरों पर चोटें मारी। उसने बचाने के लिए शोर मचाया तो उक्त युवक जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गए। बाद में स्वजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया।