6-6 बार पूछताछ, CBI 22 दिन से कर रही जांच; मनीषा की मौत का कब खुलेगा राज?

भिवानी में शिक्षिका मनीषा (Manisha Death Case) की मौत के मामले में सीबीआई की जांच 22 दिनों से जारी है। सीबीआई टीम ने प्ले स्कूल संचालकों स्टाफ परिजनों और नर्सिंग कॉलेज संचालकों से पूछताछ की है। घटनास्थल का पांच बार निरीक्षण किया गया है और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया है। जांच लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही मामले का खुलासा होने की उम्मीद है।

जागरण संवाददाता, भिवानी। छह बार प्ले स्कूल, चार बार स्वजन, दो बार नर्सिंग कॉलेज संचालकों से पूछताछ, तीन बार लाइब्रेरी में जांच तो पांच बार घटनास्थल का निरीक्षण। यह है शिक्षिका मनीषा मौत (Manisha Death Case) प्रकरण में सीबीआई की 22 दिन की जांच के बिंदु।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीबीआई टीम ने तीन बार क्षेत्र के सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली। सूत्रों के अनुसार अब सीबीआई टीम की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही मामले का राजफाश होने की उम्मीद है। हालांकि, चर्चाएं ये भी हैं कि सीबीआई टीम कुछ मेडिकल सैंपलों की जांच दोबारा करवा सकती है।

दरअसल तीन सितंबर को मनीषा मौत प्रकरण में जांच के लिए भिवानी आई सीबीआई टीम पिछले 22 दिन से हर पहलू को तलाश रही है। इसमें सीबीआई ने प्ले स्कूल संचालकों और वहां स्टाफ से सबसे ज्यादा पूछताछ की है।

क्या है मनीषा मौत मामला? प्ले स्कूल की शिक्षिका ढाणी लक्ष्मण वासी मनीषा 11 अगस्त को स्कूल में पढ़ाने गई थी मगर वापस नहीं लौटी। स्वजन ने उसकी काफी तलाश की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अगले दिन 12 अगस्त को गुमशुदगी का केस दर्ज किया।

13 अगस्त को मनीषा का शव सिंघानी गांव में नहर किनारे मिला। स्वजन ने हत्या के आरोप लगाए व नागरिक अस्पताल में चिकित्सकों के बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया। मगर स्वजन ने शव लेने से इनकार करते हुए कहा कि पहले आरोपितों की गिरफ्तारी करें।