    भिवानी में सन्नी की हत्या मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार, लाउडस्पीकर धीमा करने को कहा तो कर दिया था मर्डर

    By Navneet Navneet Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 10:04 AM (IST)

    भिवानी के कितलाना गांव में सन्नी की हत्या के मामले में सदर थाना पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता सूरज ने बताया कि सन्नी लाउडस्पीकर धीमा करने कहने गया था जिसके बाद कुलदीप और उसके साथियों ने उस पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

    सन्नी की हत्या मामले में तीन आरोपित काबू, दो दिन के रिमांड पर लिया (File Photo)

    जागरण संवाददाता, भिवानी। सदर थाना पुलिस ने गांव कितलाना निवासी सन्नी की हत्या मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों को न्यायालय में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है।

    गांव कितलाना निवासी सूरज ने सदर थाना पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि 27 सितंबर को उसका भाई सन्नी पड़ोस में कुलदीप के घर में बज रहे लाउडस्पीकर को धीरे करवाने के लिए कुलदीप से कहने गया था। कुलदीप इस बात को लेकर तैश में आ गया था, लेकिन स्वजनों के समझाने ने पर कुलदीप अपने घर पर चला गया था।

    इसके बाद सन्नी शाम के समय दुकान से अपने घर की तरफ आ रहा था। जब आरोपित कुलदीप ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से सन्नी पर हमला कर दिया था।

    स्वजन उसे उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पता लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की।

    सदर थाना पुलिस के उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह ने मंगलवार दो तीन आरेपितों को भिवानी से गिरफ्तार किया। आरोपितों की पहचान गांव कितलाना निवासी चिंटू पुत्र कुलदीप, जिला हिसार के गांव खरड़ अलीपुर निवासी मोहित पुत्र राजकुमार और गांव कितलाना निवासी प्रवीण पुत्र कुलदीप के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपितों को न्यायालय में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया।

    रिमांड अवधि के दौरान आरोपितों से गहनता से पूछताछ की जाएगी। पुलिस अन्य आरोपितों की गिरफ्तार के प्रयास में जुटी है। इस केस में मुख्य आरोपित सहित चार आरोपित रिमांड पर है।