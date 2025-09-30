मनीषा मौत मामले में CBI के हाथ अब तक खाली, 5-5 बार पूछताछ के बाद भी नहीं चला कुछ पता; टीम अब करेगी ये काम
भिवानी में शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में सीबीआई टीम चार दिन के ब्रेक के बाद फिर से भिवानी आने की तैयारी में है। टीम को एम्स दिल्ली से कुछ सैंपल की रिपोर्ट लेनी है। मृतका के पिता संजय कुमार से भी सीबीआई टीम के अधिकारियों ने बातचीत की है। संजय कुमार का कहना है कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती।
जागरण संवाददाता, भिवानी। बहुचर्चित शिक्षिका मनीषा मौत मामले में चार दिन के ब्रेक के बाद सीबीआई टीम मंगलवार को फिर भिवानी आने की तैयारी में है।
मृतका मनीषा के कुछ सैंपल की रिपोर्ट एम्स दिल्ली से लेनी थी, जिन्हें लेकर सीबीआई टीम सोमवार को दोबारा भिवानी आ सकती है।
इस संदर्भ में मृतका के पिता संजय कुमार से भी सीबीआई टीम के अधिकारियों की बातचीत हुई है। मामले में सभी की निगाहें सीबीआई टीम की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं।
तीन सितंबर को मामले की जांच के लिए भिवानी आई सीबीआई टीम ने 25 सितंबर तक लगातार मामले की जांच की।
चार-चार दफा हो चुकी पूछताछ
इस दौरान प्ले स्कूल संचालकों व स्टाफ से सबसे ज्यादा पूछताछ की। नर्सिंग कॉलेज संचालकों से एक बार पूछताछ हुई। वहीं बकरी पालक, खेत मालिक, खाद-बीज दुकानदार देवेंद्र से चार-चार दफा पूछताछ हो चुकी है। टीम चार से पांच बार घटनास्थल का भी निरीक्षण किया।
सीबीआई टीम से है उम्मीद, करेंगे राजफाश मृतका के पिता संजय कुमार मनीषा की मौत पर एक ही बात कह रहे हैं कि मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती, उसकी हत्या की गई है।
सीबीआई टीम से काफी उम्मीदें
इनके साथ ही उनका कहना है कि उन्हें सीबीआई टीम से काफी उम्मीदें हैं और उन्होंने सब बातें खुलकर सीबीआई टीम को बताई हैं। इसके आधार पर वे उम्मीद कर रहे हैं कि सीबीआई टीम इस मामले में पूरा खुलासा करेगी और हत्यारों को सबके सामने लाएगी।
शिक्षिका के पिता संजय कुमार ने बताया कि उनकी सीबीआई टीम के अधिकारियों से बात हुई है और वे मंगलवार या बुधवार को दोबारा आएंगे।
