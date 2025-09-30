मनीषा मौत मामले में CBI के हाथ अब तक खाली, 5-5 बार पूछताछ के बाद भी नहीं चला कुछ पता; टीम अब करेगी ये काम

जागरण संवाददाता, भिवानी। बहुचर्चित शिक्षिका मनीषा मौत मामले में चार दिन के ब्रेक के बाद सीबीआई टीम मंगलवार को फिर भिवानी आने की तैयारी में है।

मृतका मनीषा के कुछ सैंपल की रिपोर्ट एम्स दिल्ली से लेनी थी, जिन्हें लेकर सीबीआई टीम सोमवार को दोबारा भिवानी आ सकती है।

इस संदर्भ में मृतका के पिता संजय कुमार से भी सीबीआई टीम के अधिकारियों की बातचीत हुई है। मामले में सभी की निगाहें सीबीआई टीम की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं।

तीन सितंबर को मामले की जांच के लिए भिवानी आई सीबीआई टीम ने 25 सितंबर तक लगातार मामले की जांच की।

चार-चार दफा हो चुकी पूछताछ

इस दौरान प्ले स्कूल संचालकों व स्टाफ से सबसे ज्यादा पूछताछ की। नर्सिंग कॉलेज संचालकों से एक बार पूछताछ हुई। वहीं बकरी पालक, खेत मालिक, खाद-बीज दुकानदार देवेंद्र से चार-चार दफा पूछताछ हो चुकी है। टीम चार से पांच बार घटनास्थल का भी निरीक्षण किया।