भिवानी में एक करोड़ 40 लाख की धोखाधड़ी का मामला, रजिस्ट्री के नाम पर जान से मारने की धमकी; मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, भिवानी। जिले में संपत्ति के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने एक व्यक्ति की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़ित का आरोप है कि आरोपित ने करोड़ों रुपये लेने के बावजूद न तो जमीन की रजिस्ट्री की और न ही पैसे वापस किए, उल्टा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। जानकारी के अनुसार स्थानीय नई अनाज मंडी क्षेत्र निवासी अमित गोयल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी।

अमित गोयल का आरोप है कि उन्होंने 12 अक्टूबर 2022 को स्थानीय लोहारू रोड स्थित उत्तम नगर निवासी आरोपी जितेंद्र (जीतू) पुत्र ओमपाल से दो दुकानों का सौदा एक करोड़ 40 लाख रुपये में तय किया था। सौदा तय होने के बाद पीडि़त अमित ने उसी दिन एक करोड़ 35 लाख रुपये नकद और बैंक ट्रांसफर के जरिए आरोपी को दे दिए थे।

बाकी के पांच लाख रुपये रजिस्ट्री के समय देना तय हुआ था। शिकायत के मुताबिक जिस संपत्ति का सौदा हुआ था, उस पर पहले से ही बैंक का लोन था। जितेन्द्र ने अमित से वादा किया था कि वह इन पैसों से बैंक का कर्ज चुकाकर संपत्ति को मुक्त कराएगा और फिर अमित के नाम रजिस्ट्री कर देगा। रजिस्ट्री की तारीख एक मार्च 2023 तय की गई थी। हालांकि तय समय पर आरोपी ने रजिस्ट्री करने से मना कर दिया और बहाना बनाया कि उस दिन तहसील में रजिस्ट्री बंद है।

इसके बाद उसने पीड़ित से बचे हुए पांच लाख रुपये भी ले लिए, लेकिन रजिस्ट्री नहीं की। शिकायतकर्ता अमित गोयल का आरोप है कि जब उन्होंने बार-बार रजिस्ट्री के लिए दबाव बनाया तो 17 जून 2025 को आरोपी ने उनकी दुकान पर आकर चौंकाने वाला खुलासा किया।