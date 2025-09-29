भिवानी में सांउड सिस्टम तेज बजाने पर बवाल, घर में घुसकर कुल्हाड़ी और लाठी-डंडों से पीटकर युवक की हत्या

जागरण संवाददाता, भिवानी। गांव कितलाना में साउंड सिस्टम बंद करवाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की कुल्हाड़ी और लाठी-डंडाें से हमला करके हत्या कर दी।

रविवार सुबह जिला नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं, पुलिस ने पांच नामजद सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला शनिवार रात करीब आठ बजे का है।

सदर थाना पुलिस को दिए बयान में गांव कितलाना निवासी सूरज ने बताया कि उसका भाई 27 वर्षीय सन्नी मजदूरी करता था, जोकि अविवाहित था। शनिवार शाम करीब सात बजे वह मजदूरी करके घर पर आया था।

उनके पड़ोसी तेज आवाज में साउंड सिस्टम पर गाने बजाए हुए थे। जब उसके भाई सन्नी ने साउंड सिस्टम की आवाज कम करने या बंद करने को कहा तो आरोपित उनके साथ कहासुनी करने लग गए।

मारपीट कर आरोपित फरार

कुछ देर बाद करीब आठ बजे आरोपित पक्ष से कुछ युवक उनके घर में घुस गए। आरोपितों ने कुल्हाड़ी और लाठी-डंडों से सन्नी पर हमला कर दिया। मारपीट के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए।