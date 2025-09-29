Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भिवानी में सांउड सिस्टम तेज बजाने पर बवाल, घर में घुसकर कुल्हाड़ी और लाठी-डंडों से पीटकर युवक की हत्या

    By Navneet Navneet Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:09 AM (IST)

    भिवानी के कितलाना गांव में साउंड सिस्टम बंद करवाने को लेकर एक युवक सन्नी की हत्या कर दी गई। पड़ोसियों द्वारा तेज आवाज में गाने बजाने पर आपत्ति जताने पर विवाद हुआ जिसके बाद आरोपियों ने सन्नी पर हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    साउंड सिस्टम बंद करवाने को लेकर विवाद में युवक की कुल्हाड़ी और लाठी-डंडों से हमला कर हत्या

    जागरण संवाददाता, भिवानी। गांव कितलाना में साउंड सिस्टम बंद करवाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की कुल्हाड़ी और लाठी-डंडाें से हमला करके हत्या कर दी।

    रविवार सुबह जिला नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं, पुलिस ने पांच नामजद सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला शनिवार रात करीब आठ बजे का है।

    सदर थाना पुलिस को दिए बयान में गांव कितलाना निवासी सूरज ने बताया कि उसका भाई 27 वर्षीय सन्नी मजदूरी करता था, जोकि अविवाहित था। शनिवार शाम करीब सात बजे वह मजदूरी करके घर पर आया था।

    उनके पड़ोसी तेज आवाज में साउंड सिस्टम पर गाने बजाए हुए थे। जब उसके भाई सन्नी ने साउंड सिस्टम की आवाज कम करने या बंद करने को कहा तो आरोपित उनके साथ कहासुनी करने लग गए।

    मारपीट कर आरोपित फरार

    कुछ देर बाद करीब आठ बजे आरोपित पक्ष से कुछ युवक उनके घर में घुस गए। आरोपितों ने कुल्हाड़ी और लाठी-डंडों से सन्नी पर हमला कर दिया। मारपीट के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घायल को उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल में लाया गया। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, मामले की सूचना सदर थाना पुलिस को दी। सदर थाना पुलिस के प्रबंधक उप निरीक्षक विकास ने बताया कि मृतक के स्वजन के बयान पर हत्या का केस दर्ज किया है।

    मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।