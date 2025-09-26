भिवानी में रामलीला देखने जा रहे युवक के साथ गन प्वाइंट पर की मारपीट, 13 के खिलाफ मामला दर्ज

भिवानी के बौंद कलां में एक युवक पर गाड़ी सवार लोगों ने हमला कर दिया। युवक रामलीला देखने जा रहा था तभी उस पर पिस्तौल और लाठी-डंडों से हमला किया गया। पुलिस ने 11 नामजद और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घायल युवक को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, जागरण, बौंद कलां। जिले के कस्बा बौंद कलां में एक युवक के साथ गाड़ी सवार लोगों द्वारा गन प्वाइंट पर मारपीट करने का मामला सामने आया है। युवक के माथे पर पिस्तौल रखकर उसके साथ लाठी-डंडों, फरसा व सुआ से हमला कर घायल कर दिया गया। उसे गंभीर अवस्था में बौंद कलां सीएचसी से रोहतक पीजीआई रेफर किया गया।

उसने पुलिस को शिकायत देकर उसके साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जिसके आधार पर पुलिस ने 11 नामजद व दो अन्य के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में गांव बौंद कलां निवासी रोहित ने बताया कि वह खेतीबाड़ी का काम करता है।

देर शाम को वह अपने दोस्त के साथ बाइक पर रामलीला देखने बाबा चंदुदास मंदिर बौंद खुर्द की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान जब वे गांव के सरकारी स्कूल के समीप पहुंचे तो सामने से एक स्कार्पियो गाड़ी आई जिसे रणकौली निवासी युवक चला रहा था और उसके साथ कई लोग सवार थे इसके अलावा उनके साथ एक कार भी थी।

उक्त लोग गाड़ी से उतरे तो दो के हाथ में पिस्तौल व अन्य के हाथ में लाठी, डंडे व फरसा था। उसने बताया कि एक युवक ने उसके माथे पर पिस्तौल लगा दिया और उन्होंने लोहे की राड, फरसा, सुआ व लाठी-डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

बाद में उसके दोस्त ने अन्य लोगों की सहायता से उसे छुड़वाया तो उक्त लोग जाते समय उसे जान से मारने की धमकी देकर चले गए। उसे बौंद कलां सीएचसी पहुंचाया गया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया।