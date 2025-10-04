भिवानी में अवैध शराब के साथ दो गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद की 65 बोतलें
बवानीखेड़ा पुलिस ने किरावड़ और बड़सी गांवों में छापेमारी कर दो लोगों को अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। किरावड़ में विजय से 12 बोतलें और 12 अध्धे जबकि बड़सी में भागीरथ से 65 बोतलें बरामद की गईं। दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, बवानीखेड़ा। पुलिस ने गांव किरावड़ व बड़सी में छापा मारकर दो व्यक्तियों को अवैध शराब देशी के साथ गिरफ्तार किया है।
उप निरीक्षक नीर कुमार ने विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर गांव किरावड़ में छापा मारकर अवैध शराब रखने के मामले में किरावड़ निवासी विजय पुत्र ताराचंद को गिरफ्तार कर आरोपित से 12 बोतल व 12 अध्धे शराब देशी बरामद किए है।
वहीं, दूसरी ओर सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार ने गांव बडसी में छापा मारकर भागीरथ पुत्र हुकुमचंद निवासी बडसी को गिरफ्तार कर आरोपित से 65 बोतल अवैध शराब देशी बरामद की है। उपरोक्त दोनों आरोपितों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।