भिवानी में अवैध शराब के साथ दो गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद की 65 बोतलें

संवाद सहयोगी, बवानीखेड़ा। पुलिस ने गांव किरावड़ व बड़सी में छापा मारकर दो व्यक्तियों को अवैध शराब देशी के साथ गिरफ्तार किया है।

उप निरीक्षक नीर कुमार ने विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर गांव किरावड़ में छापा मारकर अवैध शराब रखने के मामले में किरावड़ निवासी विजय पुत्र ताराचंद को गिरफ्तार कर आरोपित से 12 बोतल व 12 अध्धे शराब देशी बरामद किए है।