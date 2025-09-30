Language
    भिवानी में हुई गोलीबारी मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी, तीन आरोपी किए गिरफ्तार

    By Navneet Navneet Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 04:23 PM (IST)

    भिवानी में सीआईए स्टाफ द्वितीय ने जीतूवाला जोहड़ के पास गोलीबारी की घटना में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी बरामद की है। 11 अप्रैल को विनोद और उसके साथी प्रशांत पर हमला हुआ था जिसमें वे घायल हो गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और बावड़ी गेट से आरोपियों को गिरफ्तार किया।

    गोली चलाने के मामले में तीन आरोपित गिरफ्तार (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, भिवानी। सीआइए स्टाफ द्वितीय ने ने जीतूवाला जोहड़ से दिनोद गेट की तरफ पैदल जा रहे व्यक्तियों पर गोली चलाने के मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों से वारदात में प्रयोग की एक स्कूटी भी बरामद की है।

    11 अप्रैल को सुबह के समय जीतूवाला जोहड़ निवासी विनोद उर्फ बिन्नू अपने दो साथियों के साथ दिनोद रोड की तरफ जा रहे थे। तभी कुछ व्यक्तियों ने विनोद व उसके साथियों पर हमला कर दिया था, जिसमें दूसरे पक्ष के द्वारा विनोद व उसके साथी प्रशांत पर गोली चलाई गई थी।

    इसमें दोनों घायल हो गए थे और इलाज के लिए जिला नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया गया था। शहर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

    इस मामले में सीआइए स्टाफ द्वितीय के उप निरीक्षक राजेश कुमार ने सोमवार को तीन आरोपितों को बावड़ी गेट से गिरफ्तार किया।

    गिरफ्तार किए आरोपितों की पहचान जैन चौक निवासी साहिल पुत्र सुरेंद्र, राजसिंह पुत्र कृष्णाा, ऋषि राज पुत्र सुरेंद्र के रूप में हुई।

    पुलिस ने आरोपितों से वारदात वाले दिन प्रयोग की एक स्कूटी को बरामद किया है। जांच इकाई ने इस केस में मुख्य आरोपित सहित नौ आरोपितों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने तीनों आरोपितों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जिला कारागार भेज दिया।