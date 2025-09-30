भिवानी में युवक ने जहर खाकर दी जान, पत्नी और चचेरे भाई पर प्रताड़ित करने का आरोप

तोशाम के गांव आलमपुर में 32 वर्षीय बलजीत ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पत्नी और चचेरे भाई पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मृतक ने सुसाइड नोट में दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पारिवारिक विवाद और तनाव के चलते बलजीत ने यह कदम उठाया।

संवाद सहयोगी, तोशाम। गांव आलमपुर में 32 वर्षीय युवक बलजीत ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। स्वजनों ने पत्नी व मृतक के चचेरे भाई पर उसे मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप लगाए। जिसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार बलजीत का विवाह वर्ष 2018 में रंजू निवासी लेदुका जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश के साथ हुआ था। उनके तीन बच्चे भी हैं। करीब छह माह पूर्व बलजीत इलाज के लिए पत्नी को मायके यूपी छोड़कर आया था, जिसके बाद वह घर नहीं लौटी।

मृतक के पिता रणबीर सिंह ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि रंजू बलजीत के चचेरे भाई विक्रम निवासी आलमपुर के साथ रह रही थी। लगभग 11-12 दिन पहले विक्रम व रंजू का फोन बलजीत के पास आया था, जिसमें दोनों ने साथ रहने की बात कहीं और कहा की हम साथ रहेगें तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसके बाद से बलजीत मानसिक रूप से परेशान रहने लगा।

सोमवार को इसी तनाव के चलते बलजीत ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। मौके से मिले सुसाइड नोट में उसने अपनी मौत के लिए विक्रम और रंजू को जिम्मेदार ठहराया है। मृतक के पिता रणबीर सिंह ने बताया कि बिक्रम व रंजू के तंग व परेशान करने से उसके बेटे ने आत्महत्या की है।