Haryana News: अपना घर पाने का सुनहरा अवसर, पीएम आवास योजना की अंतिम किस्त के लिए तुरंत करें आवेदन
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय चोपड़ा ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवास प्लस योजना के लाभार्थियों से तीसरी किस्त के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। योजना के तहत पहले ही 507 लाभार्थियों को 45000 रुपये और 303 को 60000 रुपये की किस्तें दी जा चुकी हैं। अब 33000 रुपये की तीसरी किस्त जारी की जाएगी जिसके लिए लाभार्थियों को खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना होगा।
जागरण संवाददाता, भिवानी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय चोपड़ा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवास प्लस योजना के लाभार्थी तृतीय किस्त के लिए शीघ्र आवेदन करें।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस के तहत 507 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के तौर पर 45000 रुपए व 303 लाभार्थियों को 60000 रुपयेकी द्वितीय किस्त दी जा चुकी है। अब तृतीय किस्त की राशी 33000 रुपए जारी किए जाने है।
इसके लिए सभी लाभार्थी शीघ्र अपने-अपने संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि डीआरडीए कार्यालय इन लाभार्थियों को शीघ्र मकान बनाने के लिए प्रेरित किया जाता रहा है।
