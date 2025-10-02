Haryana News: अपना घर पाने का सुनहरा अवसर, पीएम आवास योजना की अंतिम किस्त के लिए तुरंत करें आवेदन

जागरण संवाददाता, भिवानी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय चोपड़ा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवास प्लस योजना के लाभार्थी तृतीय किस्त के लिए शीघ्र आवेदन करें।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस के तहत 507 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के तौर पर 45000 रुपए व 303 लाभार्थियों को 60000 रुपयेकी द्वितीय किस्त दी जा चुकी है। अब तृतीय किस्त की राशी 33000 रुपए जारी किए जाने है।