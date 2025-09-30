भिवानी: सन्नी की हत्या मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, तीन दिन के रिमांड पर लिया

भिवानी के कितलाना गांव में सन्नी नामक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी कुलदीप को गिरफ्तार किया है। सन्नी की हत्या तब हुई जब वह पड़ोसी के घर बज रहे तेज संगीत को धीमा करने गया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर तीन दिन की रिमांड पर लिया है ताकि मामले की गहनता से जांच की जा सके।

जागरण संवाददाता, भिवानी। गांव कितलाना निवासी सन्नी की हत्या मामले में सदर थाना पुलिस ने मुख्य आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित को न्यायालय में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया। गांव कितलाना निवासी सूरज ने सदर थाना पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शिकायतकर्ता ने बताया कि 27 सितंबर को उसका भाई सन्नी पड़ोस में कुलदीप के घर में बज रहे साउंड सिस्टम की आवाज को धीरे करवाने के लिए गया था। जब उसके भाई ने कुलदीप से आवाज कम करने को कहा तो कुलदीप इस बात को लेकर तैश में आ गया था।

फिर स्वजन के समझाने पर कुलदीप अपने घर पर चला गया था। इसके बाद सन्नी शाम के समय दुकान से अपने घर की तरफ आ रहा था। जब आरोपित कुलदीप ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से सनी पर हमला कर दिया था।

स्वजन घायल अवस्था में सन्नी को जिला नागरिक अस्पताल लेकर गए थे, जहां पर चिकित्सक ने सन्नी को मृत घोषित कर दिया गया था। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस मामले में सदर थाना के उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह ने सोमवार को मुख्य आरोपित को गांव हालुवास के बस स्टैंड से गिरफ्तार किया।