    भिवानी में घनी धुंध ने मचाया हड़कंप, स्कूल बस और कार में जोरदार टक्कर; कोई हताहत नहीं

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 12:06 PM (IST)

    भिवानी में शुक्रवार सुबह घनी धुंध के कारण भगत सिंह चौक के पास एक निजी स्कूल बस और कार की टक्कर हो गई। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी को चो ...और पढ़ें

    Hero Image

    भिवानी में धुंध के कारण सड़क दुर्घटना, बड़ा हादसा टला (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, भिवानी। शहर में शुक्रवार सुबह घनी धुंध के कारण एक सड़क दुर्घटना हो गई। यह हादसा सुबह करीब नौ बजे भगत सिंह चौक के नजदीक हुआ, जहां एक निजी स्कूल बस और एक कार की आमने-सामने टक्कर हो गई।

    हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति को चोट लगने की सूचना नहीं है और सभी विद्यार्थी, स्टाफ और गाड़ी में सवार लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह के समय इलाके में घनी धुंध छाई हुई थी, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई थी। इसी दौरान सड़क पर गुजर रही निजी स्कूल बस और एक कार एक-दूसरे को समय रहते नहीं देख पाईं और टक्कर हो गई।

    टक्कर इतनी तेज नहीं थी कि जानमाल का बड़ा नुकसान हो, लेकिन दोनों वाहनों को आंशिक क्षति जरूर पहुंची है। हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला।

    सिविल लाइन थाना के प्रबंधक उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह ने बताया कि इस दुर्घटना में किसी को भी चोट नहीं आई है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसा धुंध के कारण हुआ, जिससे ड्राइवरों को सामने से आ रहे वाहन का सही अंदाजा नहीं लग पाया। फिलहाल पुलिस दोनों वाहनों को हुए नुकसान का आकलन कर रही है और मामले की जांच जारी है।