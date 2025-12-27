Haryana News: भिवानी में परिवार पर जानलेवा हमला, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज

Language
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:57 PM (IST)

    विद्यानगर में परिवार पर हमला (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, भिवानी। विद्यानगर में एक परिवार पर हुए जानलेवा व जातिगत हमले के मामले में पुलिस ने केस दर्ज तो कर लिया, लेकिन अभी तक आरोपितों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित परिवार व सामाजिक संगठनों ने आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।

    पीड़ित विजेंद्र कुमार पुत्र स्व. रूपचंद ने बताया कि 16 दिसंबर को आरोपित धर्मेंद्र पुनिया शराब के नशे में उनके घर के सामने वाहन टकरा गया। विरोध करने पर आरोपित ने जातिसूचक गालियां देते हुए घर में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी शुरू कर दी। शोर सुनकर बाहर आई 76 वर्षीय वृद्ध माता, जो गंभीर रोग से ग्रस्त हैं, उनके साथ भी धक्का-मुक्की व गाली-गलौज की गई।

    जब पीड़ित का बेटा अमन मौके पर पहुंचा तो आरोपित ने उसे जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि कुछ ही देर में आठ से 10 लोग मौके पर पहुंचे और अमन पर लोहे के पंच, डंडों व लात-घूंसों से हमला किया गया।

    बीच-बचाव करने आए उसके पिता विजेंद्र कुमार पर भी हमला हुआ, जिससे वे बेहोश होकर गिर पड़े। पीड़ित परिवार ने आरोपितों को गिरफ्तार करने व परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग की है।