    भिवानी में रोजगार मेला युवाओं को मिला सुनहरा अवसर, 120 उम्मीदवारों ने दिया इंटरव्यू

    By Navneet Navneet Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:53 PM (IST)

    भिवानी में रोजगार विभाग ने सेवा पखवाड़े के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया जिसमें 120 युवाओं ने भाग लिया। सहायक रोजगार अधिकारी दीपक शर्मा की अध्यक्षता में युवाओं को रोजगार कौशल विकास और व्यावसायिक मार्गदर्शन की जानकारी दी गई। डीसी साहिल गुप्ता के निर्देशानुसार श्रीश्याम बायो फर्टिलाइजर और सीस सिक्योरिटी कंपनियों ने युवाओं को रोजगार के अवसर दिए।

    रोजगार मेले में 120 बच्चों ने दिया साक्षात्कार (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, भिवानी। रोजगार विभाग ने अपने कार्यालय में सेवा पखवाड़े के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया। मेले में लगभग 120 बच्चों ने विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों को साक्षात्कार दिया। यह रोजगार मेला सहायक रोजगार अधिकारी दीपक शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला रोजगार अधिकारियों ने रोजगार मेले के दौरान बेरोजगार युवाओं को रोजगार मेले, रोजगार जानकारी, कौशल विकास के अलावा व्यावसायिक मार्गदर्शन की विस्तार से जानकारी दी।

    उन्होंने बताया कि रोजगार मेले डीसी साहिल गुप्ता के निर्देशानुसार आयोजित किया गया है। इस रोजगार मेले में श्रीश्याम बायो फर्टिलाइजर और सीस सिक्योरिटी कंपनियों के प्रतिनिधियों को युवाओं को रोजगार के अवसर दिए।