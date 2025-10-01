भिवानी में दशहरा रावण दहन का भव्य आयोजन, कल होगा 100-100 फीट के रावण, मेघनाथ और कुंभकरण पुतलों का दहन

भिवानी में श्रीअग्रसेन रामलीला कमेटी द्वारा सेठ किरोड़ीमल पार्क में रामलीला का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 100-100 फीट के रावण मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले जलाए जाएंगे जिसे लेकर लोगों में भारी उत्साह है। पुतलों को आकर्षक ढंग से बनाया जा रहा है और पंडाल को भी सजाया जा रहा है। दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा।

जागरण संवाददाता, भिवानी। छोटी काशी भिवानी में इस बार भी दशहरे पर्व की छटा निराली होगी। श्रीअग्रसेन रामलीला कमेटी के तत्वाधान में सेठ किरोड़ीमल पार्क में रामलीला का एक दिन का भव्य आयोजन होगा और 100-100 फुट के रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले दहन किए जाएंगे। इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रेक्षा विहार में तीनों पुतले तैयार कराए जा रहे हैं। बुधवार को इनको बनाने को लेकर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इन पुतलों को आकर्षक ढंग से बनाया जाएगा। अतिशबाजी के लिए नुकसान रहित पटाखे लगाए जाएंगे। इनको बनाने के लिए बाहर से कारीगर बुलाए गए हैं। कारीगर इनको अंतिम रूप देने में लगे हैं।