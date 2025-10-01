Language
    भिवानी में दशहरा रावण दहन का भव्य आयोजन, कल होगा 100-100 फीट के रावण, मेघनाथ और कुंभकरण पुतलों का दहन

    By Shiv Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 02:31 PM (IST)

    भिवानी में श्रीअग्रसेन रामलीला कमेटी द्वारा सेठ किरोड़ीमल पार्क में रामलीला का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 100-100 फीट के रावण मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले जलाए जाएंगे जिसे लेकर लोगों में भारी उत्साह है। पुतलों को आकर्षक ढंग से बनाया जा रहा है और पंडाल को भी सजाया जा रहा है। दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा।

    कल दशहरे पर 100-100 फुट के रावण, मेघनाथ और कुंभकरण पुतलों का होगा दहन (Jagran Photo)

    जागरण संवाददाता, भिवानी। छोटी काशी भिवानी में इस बार भी दशहरे पर्व की छटा निराली होगी। श्रीअग्रसेन रामलीला कमेटी के तत्वाधान में सेठ किरोड़ीमल पार्क में रामलीला का एक दिन का भव्य आयोजन होगा और 100-100 फुट के रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले दहन किए जाएंगे। इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह है।

    प्रेक्षा विहार में तीनों पुतले तैयार कराए जा रहे हैं। बुधवार को इनको बनाने को लेकर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इन पुतलों को आकर्षक ढंग से बनाया जाएगा। अतिशबाजी के लिए नुकसान रहित पटाखे लगाए जाएंगे। इनको बनाने के लिए बाहर से कारीगर बुलाए गए हैं। कारीगर इनको अंतिम रूप देने में लगे हैं।

    सजाया जा रहा श्रीरामलीला के लिए पंडाल 

    सेठ किरोड़ीमल पार्क में आज होने वाली श्रीरामलीला के लिए पंडाल सजाया जा रहा है। कुर्सियां लगाई जा रही हैं। यह बताया गया है कि रामलीला का आयोजन बहुत ही भव्य होगा।

    श्रीरामलीला का भव्य आयोजन होगा। दशहरे के दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले दहन किए जाएंगे। हर बार की तरह इस बार भी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा और दशहरा पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा।