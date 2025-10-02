भिवानी में 100-100 फीट के रावण-मेघनाथ और कुंभकरण के पुतलों का दहन आज, सुरक्षा को देखते हुए अलर्ट मोड पर प्रशासन
भिवानी में दशहरा पर्व की तैयारियाँ जोरों पर हैं। किरोड़ीमल पार्क में 100-100 फीट के रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले दहन किए जाएंगे जिसके लिए लोग उत्साहित हैं। श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला का आयोजन किया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी सतर्क है और पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा।
जागरण संवाददाता, भिवानी। दशहरा पर्व की तैयारी हो गई है। बाजारों में जहां त्योहारी रंग छाने लगा है, वहीं दशहरा पर इस बार किरोड़ीमल पार्क में 100-100 फुट के रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होगा, जिसे देखने के लिए लोग उत्साहित है।
श्रीअग्रसेन रामलीला कमेटी के तत्वाधान में सेठ किरोड़ीमल पार्क में रामलीला आयोजन होगा और पुतलों का दहन किया जाएगा।
प्रेक्षा विहार में तीनों पुतले तैयार कराए जा रहे हैं। वीरवार दोपहर तक इनको बनाने को लेकर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इन पुतलों को आकर्षक ढंग से बनाया जा रहा है।
अतिशबाजी के लिए नुकसान रहित पटाखे लगाए जा रहे है। इनको बनाने के लिए बाहर से कारीगर बुलाए गए हैं। चूंकि इस बार शहर में एक ही जगह मुख्य आयोजन है, ऐसे में यहां पुतलों का दहन देखने के लिए लोग खासे उत्साहित है।
आयोजकों और पुलिस प्रशासन को भी यहां अत्यधिक भीड़ आने की संभावना है। जिसके चलते ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात कर व्यवस्था बनाने के भी प्रयास किए जा रहे है।
श्रीअग्रसेन रामलीला कमेटी के प्रधान विजय बंसल टैणी ने बताया कि श्रीरामलीला का वीरवार को आयोजन होगा। दशहरे के दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले दहन किए जाएंगे। दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा।
