हरियाणा के किसानों की बढ़ी परेशानी, बारिश से बाजरा का कलर फेड, सरकारी नियमों पर नहीं उतर रहा खरा

भिवानी में बारिश और सरकारी नियमों के चलते किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। मंडी में रखा बाजरा खराब हो गया है क्योंकि सरकारी खरीद नहीं हो रही और निजी खरीदार कम दाम दे रहे हैं। किसान भावांतर योजना से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। व्यापारियों और किसानों ने हड़ताल भी की ताकि बाजरे की खरीद जल्द हो सके।

जागकर संवाददाता, भिवानी। इस बार की वर्षा ने किसानों पर दोहरी मार मारी है। वर्षा के कारण किसानों की काफी फसल बर्बाद हो गई तो जो बची उसका रंग बदल गया। कलर फेड होने व नियमों पर खरा नहीं उतरने के कारण अनाजमंडी में एक लाख क्विंटल से अधिक बाजरा खुले आसमान के नीचे है।

नियमों पर खरा नहीं उतरने के कारण सरकारी खरीद हो नहीं रही और प्राइवेट खरीदार नहीं मिल रहे। इस कारण किसान और आढ़ती दोनों चिंतित है। भिवानी अनाजमंडी में बुधवार को करीब चार हजार क्विंटल बाजरा प्राइवेट बिका है। वह भी सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2200 रुपये से कम में। यहां 2100 रुपये क्विंटल तक बाजरा बिका है। मगर किसानों की राहत की बात है कि उन्हें 575 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर योजना के तहत मिलेंगे।

पहले ही मौसम की मार झेल रहे किसानों के लिए इस बार बाजरा की बिक्री करना बड़ी समस्या बन गया है। पिछले 15 दिन से किसान बाजरा लेकर मंडी पहुंच रहा है। जिस कारण मंडी में भी बाजरा के ढेर लग गए है। अब तो मंडी में बाजरा रखने तक की जगह नहीं है। सरकारी खरीद हो नहीं रही। इस कारण माना जा रहा है कि बाजरा का कलर फेड होना। यानी बाजरा वर्षा का पानी लगने के कारण काला पड़ गया है।

वर्षा का पानी लगने के कारण गुणवत्ता काफी प्रभावित हुई है। इसके अलावा अन्य नियमों पर भी बाजरा खरा नहीं उतर रहा। इसका सरकार ने अब प्राइवेट खरीद से निकाला है। सरकार के नए निर्देशों के अनुसार, किसान प्राइवेट में भी बाजरा बेच सकेंगे और उन्हें भावांतर योजना के तहत 575 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे।

उन्हें जे फार्म लेना होगा। इसके चलते भिवानी अनाजमंडी में बुधवार को चार हजार क्विंटल बाजरा प्राइवेट बिका है। यह निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम में बिका है। आढ़तियों की माने तो 2100 रुपये प्रति क्विंटल तक किसानों यह बाजरा बेचा है। किसानों को भावांतर योजना के तहत मिलने वाले 575 रुपये प्रति क्विंटल से आस है ताकि उनकी भरपाई हो सके।

आसमान में बादल, किसान और आढ़ती चिंतित किसान अपना बाजरा आढ़ती के माध्यम से तौल के बाद मंडी में डालकर जा चुका है। सरकारी खरीद हो नहीं रही और दो दिन से आसमान में बादल छाए हुए है। मंगलवार को तो वर्षा भी हुई थी।