    भिवानी में खेत में काम करते समय किसान की हार्ट अटैक से मौत, परिवार में मचा कोहराम

    By Navneet Navneet Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:35 PM (IST)

    हरियाणा के बसीरवास गांव में खेत में काम करते समय किसान अजय (39) की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह गेहूं की फसल में पानी दे रहा था जब यह दुखद घटना हुई। पड ...और पढ़ें

    Hero Image

    बसीरवास में खेत में काम करते किसान अजय को आया हार्ट अटैक, मौके पर मौत

    संवाद सहयोगी, लोहारू। गांव बसीरवास में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां खेत में काम करते समय किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक की पहचान अजय (उम्र करीब 39 वर्ष) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम करीब साढ़े छह बजे अजय अपने खेत में गेहूं की फसल में पानी देने के लिए पाइप लाइन बदल रहा था। इसी दौरान अचानक उसे हार्ट अटैक आया और वह खेत में ही गिर पड़ा।

    घटना के समय पास के खेत में मौजूद पड़ोसी विकास ने अजय को गिरते हुए देखा और तुरंत इसकी सूचना परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और अजय को गंभीर अवस्था में लोहारू के उप नागरिक अस्पताल लेकर आए, जहां मौजूद चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही लोहारू थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जरनैल सिंह पुलिस टीम सहित अस्पताल पहुंचे।

    मामले की आगामी कार्रवाई उप-निरीक्षक सज्जन सिंह ने शुरू की गई। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मिली जानकारी के अनुसार अजय एक मिलनसार स्वभाव का व्यक्ति था और खेती-बाड़ी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। वह परिवार सहित खेत में ही रहता था। खेत में गेहूं की फसल में पानी की पाइप लाइन बदलते समय यह दुखद हादसा हुआ।

    मृतक अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गया है। परिवार में उसकी माता, पत्नी, एक बेटी, एक बेटा, छोटा भाई, भाई की पत्नी और उनके बच्चे शामिल हैं। अजय की असमय मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

    उप-निरीक्षक सज्जन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को मृतक अजय का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक के भाई राजपाल के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।