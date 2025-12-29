भिवानी में खेत में काम करते समय किसान की हार्ट अटैक से मौत, परिवार में मचा कोहराम

संवाद सहयोगी, लोहारू। गांव बसीरवास में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां खेत में काम करते समय किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक की पहचान अजय (उम्र करीब 39 वर्ष) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम करीब साढ़े छह बजे अजय अपने खेत में गेहूं की फसल में पानी देने के लिए पाइप लाइन बदल रहा था। इसी दौरान अचानक उसे हार्ट अटैक आया और वह खेत में ही गिर पड़ा।

घटना के समय पास के खेत में मौजूद पड़ोसी विकास ने अजय को गिरते हुए देखा और तुरंत इसकी सूचना परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और अजय को गंभीर अवस्था में लोहारू के उप नागरिक अस्पताल लेकर आए, जहां मौजूद चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही लोहारू थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जरनैल सिंह पुलिस टीम सहित अस्पताल पहुंचे।

मामले की आगामी कार्रवाई उप-निरीक्षक सज्जन सिंह ने शुरू की गई। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मिली जानकारी के अनुसार अजय एक मिलनसार स्वभाव का व्यक्ति था और खेती-बाड़ी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। वह परिवार सहित खेत में ही रहता था। खेत में गेहूं की फसल में पानी की पाइप लाइन बदलते समय यह दुखद हादसा हुआ।

मृतक अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गया है। परिवार में उसकी माता, पत्नी, एक बेटी, एक बेटा, छोटा भाई, भाई की पत्नी और उनके बच्चे शामिल हैं। अजय की असमय मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।