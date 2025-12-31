बैंक से जालसाजी... भिवानी में महिला ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पा 11 लाख का लोन; केस दर्ज
भिवानी के मुंढाल खुर्द स्थित सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में फर्जी दस्तावेजों और झूठे हलफनामे के आधार पर 11.03 लाख रुपये का कृषि ऋण लेने का मामला सामने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भिवानी। मुंढाल खुर्द स्थित सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में फर्जी दस्तावेजों और झूठे हलफनामे के आधार पर लाखों रुपये का कृषि ऋण लेने का मामला सामने आया है। बैंक प्रबंधक मंदीप की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने एक महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
आरोपी महिला ने बैंक को अंधेरे में रखकर 11.03 लाख रुपये का लोन हासिल किया। महिला ने 18 सितंबर 2018 को किसान क्रेडिट योजना के तहत लोन आवेदन किया था। उसने बैंक में जमाबंदी, इंतकाल और खसरा गिरदावरी की जो नकलें जमा करवाईं, वे बाद में फर्जी पाई गईं।
महिला ने हलफनामे में दावा किया कि उस पर कोई बकाया नहीं है, जबकि रिकार्ड के अनुसार 9 अगस्त 2016 से ही उस पर मुंढाल के एक अन्य बैंक का 7.32 लाख और 3.30 लाख रुपये का कर्ज बकाया था।
तीन श्रेणियों में लिया कर्ज
महिला की चालाकी से बैंक ने कुल 11 लाख 3 हजार रुपये मंजूर किए, जिसमें शामिल थे।
8.03 लाख रुपये: किसान क्रेडिट कार्ड लोन।
1.00 लाख रुपये: डेबिट स्वैप सुविधा लोन।
2.00 लाख रुपये: काम्बो लोन।
ऐसे खुली पोल
महिला ने 21 सितंबर 2018 को सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से बैंक के नाम एक मोरगेट डीड रजिस्ट्री पेश की। 25 सितंबर को खेवट वर्ष 2012-13 की जमाबंदी दी, जिस पर लाल स्याही से 11.03 लाख का लोन दर्शाया गया था।
विभागीय जांच में पता चला कि पुरानी देनदारी छिपाकर यह फर्जीवाड़ा किया गया है। सदर थाना पुलिस अब दस्तावेजों की सत्यता और रजिस्ट्री की जांच कर रही है ताकि अन्य संलिप्त लोगों का पता लगाया जा सके।
