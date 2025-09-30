Language
    हरियाणा में कर्मचारी से मारपीट मामले में नहीं हुई कार्रवाई, तो नाराज बिजली निगम कर्मचारियों ने दिया धरना

    By sonu jalgra Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:05 AM (IST)

    चरखी दादरी के मकराना गांव में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर हमले के बाद बिजली निगम के कर्मचारी गुस्से में हैं। उन्होंने कार्यालय पर धरना दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में एक व्यक्ति ने टीम पर हमला किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने एफआईआर दर्ज न होने पर हड़ताल की चेतावनी दी है।

    पुलिस की मौजूदगी में कर्मचारी से मारपीट मामले में नहीं हुई कार्रवाई, बिजली निगम कर्मचारियों ने दिया धरना।

    जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। गांव मकड़ानी में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम को धमकी देने, झूठे आरोप लगाने व पुलिस मौजूदगी में हुई मारपीट मामले में कार्रवाई न होने से बिजली निगम के कर्मचारियों में रोष बना हुआ है। सोमवार को उन्होंने बिजली निगम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया।

    वहीं, इस दौरान उन्होंने शीघ्र आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज ना होने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।धरने पर बैठे बिजली कर्मचारियों ने रोष जताते हुए कहा बिजली निगम की टीम बिजली चोरी पकड़ने के लिए गांव मकड़ानी गई हुई थी। उस दौरान टीम पर झूठे आरोप लगाने, धमकी देने के मामले को लेकर 15 सितंबर को टीम को चिड़िया पुलिस चौकी बुलाया गया था।

    बिजली कर्मचारियों के अनुसार टीम चौकी प्रभारी के साथ बात कर रही थी उसी दौरान पीछे बैठे मकड़ानी निवासी व्यक्ति ने एएफएम रामबीर शर्मा पर पुलिस के सामने ही हमला कर दिया। घटना वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हुई है। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी लेकिन दो सप्ताह बाद भी मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिससे उनमें पुलिस प्रशासन के प्रति रोष बना हुआ है।

    उन्होंने बिजली निगम कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना देकर रोष जताया और कार्रवाई की मांग की है। धरनारत कर्मचारियों ने कहा कि बिजली निगम के कर्मचारी पर पुलिस की मौजूदगी में हमला करने वाले मकड़ानी निवासी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो पूरे जिले के बिजली निगम कार्यालयों में काम बंद किया जाएगा।

    धरनास्थल पर सब यूनिट सब अर्बन प्रधान भूपेश कुमार, जेई विनय, जिला यूनिट प्रधान अनिल फोगाट, यूनिट सचिव नवरत्न शर्मा, शहरी सब यूनिट प्रधान राकेश कुमार, सचिव मनोज कुमार, शर्मिला, अनिता, राजकपूर, पवन, राजपाल इत्यादि मौजूद रहे।