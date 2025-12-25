चरखी दादरी NH पर हादसे ने छीना परिवार को इकलौता सहारा, बाइक ट्रॉली की टक्कर में दो लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। नेशनल हाईवे 334-बी पर भांडवा गांव के पास मंगलवार को एक सड़क हादसे में दो युवकों की जान चली गई। आगे चल रहे ट्रैक्टर-ट्राली चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने के कारण पीछे से आ रही बाइक उसमें जा घुसी। हादसे में लाड गांव निवासी 31 वर्षीय नरेंद्र और 29 वर्षीय कुलदीप की मौत हो गई। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे और पेशे से चालक थे। पुलिस को दिए बयान में मृतक नरेंद्र के भाई सुरेंद्र ने बताया कि बुधवार को नरेंद्र और कुलदीप बाइक पर सवार होकर बाढड़ा से अपने गांव लाड लौट रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जब वे भांडवा गांव के समीप स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, तो उनके आगे चल रहे ट्रैक्टर के चालक ने बिना किसी संकेत के अचानक ब्रेक लगा दिए। रफ्तार में होने के कारण बाइक सीधे ट्राली के पिछले हिस्से से जा टकराई।