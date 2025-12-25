चरखी दादरी NH पर हादसे ने छीना परिवार को इकलौता सहारा, बाइक ट्रॉली की टक्कर में दो लोगों की मौत
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। नेशनल हाईवे 334-बी पर भांडवा गांव के पास मंगलवार को एक सड़क हादसे में दो युवकों की जान चली गई।
आगे चल रहे ट्रैक्टर-ट्राली चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने के कारण पीछे से आ रही बाइक उसमें जा घुसी। हादसे में लाड गांव निवासी 31 वर्षीय नरेंद्र और 29 वर्षीय कुलदीप की मौत हो गई।
दोनों आपस में गहरे दोस्त थे और पेशे से चालक थे। पुलिस को दिए बयान में मृतक नरेंद्र के भाई सुरेंद्र ने बताया कि बुधवार को नरेंद्र और कुलदीप बाइक पर सवार होकर बाढड़ा से अपने गांव लाड लौट रहे थे।
जब वे भांडवा गांव के समीप स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, तो उनके आगे चल रहे ट्रैक्टर के चालक ने बिना किसी संकेत के अचानक ब्रेक लगा दिए। रफ्तार में होने के कारण बाइक सीधे ट्राली के पिछले हिस्से से जा टकराई।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत दादरी के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।
पुलिस के अनुसार दोनों अविवाहित थे और अपने परिवारों का सहारा थे। बाढड़ा थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं।
एनएच-334 बी पर भांडवा पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ है, जिसमें लाड निवासी नरेंद्र व कुलदीप की जान गई है। मृतक के भाई सुरेंद्र की शिकायत पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।- चंद्रभान, एएसआइ एवं जांच अधिकारी, बाढड़ा थाना।
