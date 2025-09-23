Language
    भिवानी के लोहारू में आपसी कहासुनी के बाद झड़प, युवक गंभीर रूप से घायल

    By Shiv Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 04:05 PM (IST)

    लोहारू के सिंघानी गांव में आपसी कहासुनी के बाद एक युवक पर हमला हुआ जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    सिंघानी में झगड़े में युवक घायल, लोहारू पुलिस ने किया मामला दर्ज।

    संवाद सहयोगी, लोहारू। गांव सिंघानी में आपसी कहासुनी के बाद हुए झगड़े में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीती 21 सितंबर की शाम करीब 7:30 बजे वह अपने घर पर मौजूद था। इसी दौरान गांव के ही कुछ लोग वहां पहुंचे और किसी बात को लेकर कहासुनी करने लगे।

    विवाद बढ़ने पर झगड़े ने उग्र रूप ले लिया और आरोप है कि उक्त लोगों ने लाठी-डंडों से उस पर हमला कर दिया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही थाना लोहारू पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया।

    पुलिस ने पीड़ित के बयान दर्ज कर मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।

    थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जरनैल सिंह ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।