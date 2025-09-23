भिवानी के लोहारू में आपसी कहासुनी के बाद झड़प, युवक गंभीर रूप से घायल

लोहारू के सिंघानी गांव में आपसी कहासुनी के बाद एक युवक पर हमला हुआ जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

संवाद सहयोगी, लोहारू। गांव सिंघानी में आपसी कहासुनी के बाद हुए झगड़े में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीती 21 सितंबर की शाम करीब 7:30 बजे वह अपने घर पर मौजूद था। इसी दौरान गांव के ही कुछ लोग वहां पहुंचे और किसी बात को लेकर कहासुनी करने लगे।

विवाद बढ़ने पर झगड़े ने उग्र रूप ले लिया और आरोप है कि उक्त लोगों ने लाठी-डंडों से उस पर हमला कर दिया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही थाना लोहारू पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया।