मासूम बच्चे के सामने मां की क्रूर हत्या, भिवानी में देवर ने भाभी को उतारा मौत के घाट

जागरण संवाददाता, भिवानी। हनुमान गेट क्षेत्र में बुधवार सुबह मासूम बच्चे के सामने की उसके चाचा ने उसकी मां की हत्या कर डाली। बच्चे ने रोते-रोते अपने पिता को फोन कर जानकारी दी।

घटना के बाद आरोपित ने अपना सिर दीवार में मारकर घायल कर लिया, जिसे पीजीआइ रोहतक दाखिल करवाया है। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई।

मृतका की पहचान हनुमान गेट निवासी करीब 38 वर्षीय बबीता के रूप में हुई है। बबीता एक निजी अस्पताल में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत थी।

बुधवार सुबह जब वह रात्रि डयूटी से लौटकर घर कार्य में लगी हुई थी तो आरोपित ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मृतका के पति की शिकायत पर आरोपित देवर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है।

जैन चौक पुलिस चौकी को दी शिकायत में हनुमान गेट निवासी माेनू कुमार ने बताया कि वह औद्योगिक क्षेत्र में लोहे की फैक्टरी में मजदूरी करता है।

जबकि उसकी 38 वर्षीय पत्नी बबीता शहर के एक निजी अस्पताल में सफाई कर्मी थी। मोनू ने बताया कि उसकी मौसी का लड़का लोहारू निवासी अमित कुमार उसकी पत्नी के फोन पर काल करता था।

अमित उससे कहता था कि तुम्हारे पति को छोड़ दो और मुझसे शादी करके मेरे साथ रहो। इसको लेकर बबीता ने ऐतराज जताया और उसे काल करने से मना कर दिया। बुधवार सुबह करीब सवा आठ बजे वह मजदूरी करने के लिए फैक्टरी में चला गया।