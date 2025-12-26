Language
    मासूम बच्चे के सामने मां की क्रूर हत्या, भिवानी में देवर ने भाभी को उतारा मौत के घाट

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:15 PM (IST)

    भिवानी के हनुमान गेट क्षेत्र में एक मासूम बच्चे के सामने उसके चाचा ने उसकी मां की हत्या कर दी। मृतका बबीता एक निजी अस्पताल में कार्यरत थी। पुलिस ने आर ...और पढ़ें

    Hero Image

    मासूम बच्चे के सामने ही कर डाली मां की हत्या (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, भिवानी। हनुमान गेट क्षेत्र में बुधवार सुबह मासूम बच्चे के सामने की उसके चाचा ने उसकी मां की हत्या कर डाली। बच्चे ने रोते-रोते अपने पिता को फोन कर जानकारी दी।

    घटना के बाद आरोपित ने अपना सिर दीवार में मारकर घायल कर लिया, जिसे पीजीआइ रोहतक दाखिल करवाया है। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई।

    मृतका की पहचान हनुमान गेट निवासी करीब 38 वर्षीय बबीता के रूप में हुई है। बबीता एक निजी अस्पताल में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत थी।

    बुधवार सुबह जब वह रात्रि डयूटी से लौटकर घर कार्य में लगी हुई थी तो आरोपित ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मृतका के पति की शिकायत पर आरोपित देवर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है।

    जैन चौक पुलिस चौकी को दी शिकायत में हनुमान गेट निवासी माेनू कुमार ने बताया कि वह औद्योगिक क्षेत्र में लोहे की फैक्टरी में मजदूरी करता है।

    जबकि उसकी 38 वर्षीय पत्नी बबीता शहर के एक निजी अस्पताल में सफाई कर्मी थी। मोनू ने बताया कि उसकी मौसी का लड़का लोहारू निवासी अमित कुमार उसकी पत्नी के फोन पर काल करता था।

    अमित उससे कहता था कि तुम्हारे पति को छोड़ दो और मुझसे शादी करके मेरे साथ रहो। इसको लेकर बबीता ने ऐतराज जताया और उसे काल करने से मना कर दिया। बुधवार सुबह करीब सवा आठ बजे वह मजदूरी करने के लिए फैक्टरी में चला गया।

    करीब साढ़े आठ बजे उसके बड़े बेटे हिम्मत सिंह की काल आई, जिसने कहा कि अमित ने उसकी मम्मी को चाकू से वार करके मार दिया। वह मौके पर पहुंचा तो उसकी पत्नी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी मिली।

    वहीं अमित के सिर में भी चोट लगी हुई थी। वह दोनों को उपचार के लिए एंबुलेंस में जिला नागरिक अस्पताल में लेकर पहुंचा। जहां चिकित्सक ने उसकी पत्नी बबीता का मृत घाेषित कर दिया।

    वहीं अमित को प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआइ राेहतक रेफर कर दिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि अमित ने उसकी पत्नी की चाकू मारकर हत्या की है।

    मोनू ने बताया कि वह दो बेटों का पिता है। उसका बड़ा बेटा 15 वर्षीय हिम्मत सिंह और छोटा बेटा 11 वर्षीय कृष्ण कुमार है। अचानक से हुई वारदात की वजह से दो मासूम बच्चों से मां का आंचल छीन गया। उन्होंने आरोपित के खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई की मांग की है।