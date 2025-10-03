भिवानी में एफडी पर ज्यादा ब्याज का लालच देकर 16 लाख रुपये ठगे, केस दर्ज

भिवानी में एक व्यक्ति को एफडी पर ज्यादा ब्याज का लालच देकर 16 लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी है जिसमें उसने बताया कि आरोपी ने उसे अलग-अलग एफडी में निवेश करने के लिए कहा था। जब एफडी मैच्योर हो गई तो आरोपी ने पैसे देने से इनकार कर दिया और जान से मारने की धमकी दी।

जागरण संवाददाता, भिवानी। एफडी में मोटा मुनाफा कमाने के नाम पर 16 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने ठगी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

गांव देवसर निवासी व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी। इसमें कहा कि उनके गांव के ही एक व्यक्ति उसके पास आया और कहा कि उसने एक कंपनी खोल रखी है, जिसमें वह एफडी पर बैंक से ज्यादा ब्याज देता है। उसके बहकावे में आकर पीड़ित ने रुपये दे दिए। इसके बाद 24 दिसंबर 2013 को 65 हजार 466 रुपये की राशि जमा करवाकर एफडी बनवाई। इसकी परिपक्वता तिथि 24 दिसंबर 2014 थी। वहीं परिपक्वता राशि 81 हजार 202 रुपये थी।

एफडी के रुपये जमा करवाता रहा वहीं दूसरी एफडी सात जुलाई 2014 को नौ लाख 40 हजार 912 रुपये की राशि जमा करवाया। फिर सात जुलाई 2015 को एफडी परिपक्वता होने पर 11 लाख 66 हजार 730 रुपये मिलने थे। वहीं तीसरी एफडी सात नवंबर 2014 को तीन लाख रुपये जमा करवाए, जिसकी परिपक्वता तिथि सात नवंबर 2015 को तीन लाख 72 हजार रुपये मिलने थे।

चौथी एफडी 17 जून 2014 को 1 लाख 24 हजार की करवाई। इसकी 17 जून 2015 को परिपक्वता राशि एक लाख 53 हजार 760 रुपये थी। पांचवीं एफडी 14 जनवरी 2015 को दो लाख रुपये की करवाई, जो 14 जनवरी 2014 को परिपक्व होकर दो लाख 48 लाख रुपये होने थे।