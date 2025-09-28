हरियाणा के भिवानी में मजदूर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, तीन बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

भिवानी में एक मानसिक रूप से परेशान मजदूर का शव फंदे से लटका मिला। मृतक राकेश उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और विद्यानगर में किराए पर रहता था। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। परिजनों के अनुसार वह कुछ दिनों से मानसिक तनाव में था। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, भिवानी। मानसिक रूप से परेशान मजदूर का शव फंदे से लटका मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतक के स्वजन के बयान पर इत्तफाकिया मौत मामले की कार्रवाई की है। रविवार सुबह जिला नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया। मामला शनिवार देर शाम का है।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी निवासी 27 वर्षीय राकेश हाल विद्यानगर में किराये के मकान में रहता था। वह तीन बच्चों का पिता था और मजदूरी करके अपने परिवार का गुजर बसर करता था। स्वजन ने बताया कि राकेश पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से चल रहा था।