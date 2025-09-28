Language
    हरियाणा के भिवानी में मजदूर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, तीन बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

    By Navneet Navneet Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 04:49 PM (IST)

    भिवानी में एक मानसिक रूप से परेशान मजदूर का शव फंदे से लटका मिला। मृतक राकेश उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और विद्यानगर में किराए पर रहता था। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। परिजनों के अनुसार वह कुछ दिनों से मानसिक तनाव में था। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    मानसिक रूप से परेशान मजदूर का फंदे से लटका मिला शव

    जागरण संवाददाता, भिवानी। मानसिक रूप से परेशान मजदूर का शव फंदे से लटका मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतक के स्वजन के बयान पर इत्तफाकिया मौत मामले की कार्रवाई की है। रविवार सुबह जिला नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया। मामला शनिवार देर शाम का है।

    उत्तर प्रदेश के बाराबंकी निवासी 27 वर्षीय राकेश हाल विद्यानगर में किराये के मकान में रहता था। वह तीन बच्चों का पिता था और मजदूरी करके अपने परिवार का गुजर बसर करता था। स्वजन ने बताया कि राकेश पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से चल रहा था।

    शनिवार शाम को उसकी पत्नी किसी काम से बाहर गई हुई थी और राकेश ने अपने कमरे का दरवाजा बंद करके फंदा लगा दिया। स्वजन उसे फंदे से उतारकर उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सब्जी मंडी पुलिस चौकी से जांच अधिकारी मुख्य सिपाही प्रवेश ने बताया कि इस संबंध में इत्तफाकिया मौत मामले की कार्रवाई की है।