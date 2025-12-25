भिवानी में करोड़ों की जमीन हड़पने के लिए रची फर्जीवाड़े की साजिश, कानूनगो, पटवारी और नंबरदार समेत 10 पर केस

संवाद सहयोगी, बाढडा। उपमंडल के गांव गोपी में करोड़ों रुपये की पैतृक जमीन हड़पने के लिए फर्जी वसीयतनामा तैयार करने का मामला सामने आया है।

इस खेल में राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने तत्कालीन कानूनगो, पटवारी और नंबरदार सहित 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

मूलरूप से गोपी निवासी कृष्ण कुमार (हाल निवासी गुडाना) और राजस्थान के जैतपुर निवासी रमेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक दादरी को शिकायत दी थी।

उन्होंने बताया कि उनके पूर्वजों (पिता पूर्ण, चाचा सुबराम व दादी छन्नी देवी) के नाम गांव गोपी में करोड़ों की जमीन थी। आरोपियों ने मिलीभगत कर फर्जी वसीयतनामा तैयार किया।

जांच में पता चला कि पटवारी रविंद्र ने 22 दिसंबर 2022 को इंतकाल तस्दीक किया, जबकि उस दिन वह गांव गोपी में तैनात ही नहीं था। इसी तरह, 5 जनवरी 2023 को गिरदावर अवतार ने दस्तावेज तस्दीक किए, जबकि उस दिन वह भी गोपी गांव का कानूनगो नहीं था।



डीसी दादरी के आदेश पर सीईओ जिला परिषद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। 29 अक्टूबर 2025 को सौंपी गई रिपोर्ट के मुख्य बिंदु चौंकाने वाले हैं। एक्सपर्ट रिपोर्ट के अनुसार, वसीयत पर मृतक पूर्ण पुत्र खूबीराम के अंगूठे के निशान का मिलान नहीं हुआ।