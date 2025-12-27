Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हरियाणा: चरखी दादरी में 5 साल में 700 सड़क हादसे, 406 लोगों की मौत; कई परिवारों को मिला जीवनभर का दर्द

    By Hunny Soni Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:27 PM (IST)

    चरखी दादरी में पिछले पांच सालों में 700 सड़क हादसों में 406 लोगों की जान गई और 410 घायल हुए। अधिकारी बंद कमरों में सड़क सुरक्षा की बातें करते हैं, लेक ...और पढ़ें

    Hero Image

    चरखी दादही में 5 साल में 700 सड़क हादसे। सांकेतिक फोटो

    हनी सोनी, चरखी दादरी। सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारी बंद कमरों में तो लंबे-चौड़े कसीदे पढ़ते हैं जबकि अपनी योजनाओं को धरातल पर अमलीजामा पहनाना भूल जाते हैं। यहीं कारण है कि सड़क हादसों के आंकड़ों में ज्यादा सुधार नहीं आ पा रहा और दादरी जिले की सड़कों पर नियिमत अंतराल में हादसे हो रहे हैं, जिनमें लोग जान गंवा रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें