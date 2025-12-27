हरियाणा: चरखी दादरी में 5 साल में 700 सड़क हादसे, 406 लोगों की मौत; कई परिवारों को मिला जीवनभर का दर्द

हनी सोनी, चरखी दादरी। सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारी बंद कमरों में तो लंबे-चौड़े कसीदे पढ़ते हैं जबकि अपनी योजनाओं को धरातल पर अमलीजामा पहनाना भूल जाते हैं। यहीं कारण है कि सड़क हादसों के आंकड़ों में ज्यादा सुधार नहीं आ पा रहा और दादरी जिले की सड़कों पर नियिमत अंतराल में हादसे हो रहे हैं, जिनमें लोग जान गंवा रहे हैं।