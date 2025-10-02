Bhiwani Crime: भिवानी में जुआ खेलते 7 गिरफ्तार, इतने लाख कैश बरामद; गुप्त सूचना पर पुलिस ने मारा था छापा

जागरण संवाददाता, भिवानी। सीआईए स्टाफ द्वितीय की टीम ने जुआ खेलते हुए सात लोगों को काबू किया है। उनके पास से 1.78 लाख रुपये की नकदी बरामद की गई। उनके खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।

सीआईए स्टाफ -2 भिवानी के उप निरीक्षक सुभाष कुमार अपनी टीम के साथ गश्त पर महिला थाना के नजदीक थे तो उन्हें गुप्त सूचना मिली कि रेस्ट हाउस में कुछ व्यक्ति कमरा लेकर कमरे में ताश के पत्तों पर पैसा लगाकर जुआ खेल रहे हैं।

पुलिस टीम ने सूचना के बाद वहां रेड की तो सात व्यक्ति ताश के पत्तों पर रुपये लगाकर जुआ खेल रहे थे। जिन्हें गिरफ्तार किया गया। आरोपितों की पहचान सुरेश पुत्र राम दयाल निवासी कृष्णा कॉलोनी भिवानी, अभिषेक पुत्र ईश्वर चंद्र निवासी दिनोद गेट भिवानी, भूषण पुत्र औमप्रकाश निवासी कृष्णा कॉलोनी भिवानी, गुलशन पुत्र पूरन चंद निवासी काठ मंडी भिवानी, नवीन पुत्र रामकिशन निवासी जैन चौक भिवानी, अमित पुत्र दीनानाथ निवासी कृष्णा कॉलोनी भिवानी व भरथ पुत्र जोगिंदर निवासी माल गोदाम रोड रेलवे स्टेशन भिवानी के रूप में हुई है। उनके पास से ताश के पत्ते व कुल 1,78,300 रुपये बरामद किए गए हैं। उनके खिलाफ सिविल लाइन थाना में जुआ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।