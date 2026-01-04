हरियाणा ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष के स्कूल पर फायरिंग, CCTV में मुख्य गेट पर गोलियां चलाते कैद हुए हमलावर
हरियाणा ओलिंपिक संघ के उपाध्यक्ष राकेश कोच के बहादुरगढ़ स्थित स्कूल पर दो हमलावरों ने नौ फायर किए। यह घटना शनिवार रात को हुई और सीसीटीवी में कैद हो गई ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। हरियाणा ओलिंपिक संघ के उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता राकेश कोच के बहादुरगढ़-बेरी मार्ग स्थित स्कूल पर रात को दाे हमलावरों ने फायरिंग की।स्कूल परिसर में ही उनका घर है। हमलावरों ने स्कूल के मुख्य गेट पर नौ फायर किए हैं।
फायरिंग करने वाले कौन हैं और इसके पीछे क्या वजह रही, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले राकेश कोच को धमकी भरा फोन आया था और रंगदारी मांगी गई थी। ऐसे में इस घटना को उसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई।
शनिवार रात करीब पौने 10 बजे यह घटना हुई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और जांच शुरू की।हालांकि पुलिस ने अभी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। राकेश कोच राज्य कुश्ती संघ के महासचिव भी हैं। बेरी रोड पर सेक्टर-2 के पास माडर्न सीनियर सेकेंडरी नाम से उनका स्कूल है। स्कूल परिसर में ही उनका घर भी है।
दूसरे बदमाश ने बनाया वीडियो
शनिवार रात दो बदमाश स्वीफ्ट कार से स्कूल के सामने पहुंचे। सीसीटीवी में दिख रहा है कि एक बदमाश दोनों हाथों में हथियार लेकर स्कूल के गेट के पास पहुंचा और दनादन फायरिंग शुरू कर दी। दूसरा बदमाश पीछे मोबाइल में व्यस्त दिख रहा है। शायद उसने फायरिंग की वीडियो बनाई है।
यह भी पढ़ें- दिल्ली-NCR पर भी मंडराता इंदौर जैसी घटना का खतरा! प्रशासन कितना अलर्ट?
इसके बाद दोनों वापस लौट जाते हैं। जब राकेश कोच के परिवार को इसका पता लगा तो पुलिस को सूचना दी गई। एक कैमरे की वीडियो में बदमाश गाली-गलौच करते सुने जा रहे हैं, लेकिन व राकेश की बजाय कोई और नाम ले रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि अगर हमलावरों का टारगेट कोई और था तो फिर राकेश कोच के स्कूल पर यह फायरिंग क्यों की गई। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।