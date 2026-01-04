हरियाणा ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष के स्कूल पर फायरिंग, CCTV में मुख्य गेट पर गोलियां चलाते कैद हुए हमलावर

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। हरियाणा ओलिंपिक संघ के उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता राकेश कोच के बहादुरगढ़-बेरी मार्ग स्थित स्कूल पर रात को दाे हमलावरों ने फायरिंग की।स्कूल परिसर में ही उनका घर है। हमलावरों ने स्कूल के मुख्य गेट पर नौ फायर किए हैं।

फायरिंग करने वाले कौन हैं और इसके पीछे क्या वजह रही, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले राकेश कोच को धमकी भरा फोन आया था और रंगदारी मांगी गई थी। ऐसे में इस घटना को उसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई।

शनिवार रात करीब पौने 10 बजे यह घटना हुई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और जांच शुरू की।हालांकि पुलिस ने अभी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। राकेश कोच राज्य कुश्ती संघ के महासचिव भी हैं। बेरी रोड पर सेक्टर-2 के पास माडर्न सीनियर सेकेंडरी नाम से उनका स्कूल है। स्कूल परिसर में ही उनका घर भी है।