    बहादुरगढ़ में सवा करोड़ से बनने वाली दो सड़कों का निर्माण शुरू, ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत

    By Krishan Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 02:45 PM (IST)

    बहादुरगढ़ में विधायक राजेश जून ने बराही से कसार और कानौंदा तक सड़क निर्माण का शुभारंभ किया। ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। विधायक ने बताया कि 1.25 करोड़ रुपये से सड़कों का निर्माण होगा जिससे आवागमन सुगम होगा। उन्होंने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर जोर दिया और लोगों से निगरानी रखने की अपील की ताकि कार्य गुणवत्तापूर्ण हो।

    सवा करोड़ से बनने वाली दो सड़कों का निर्माण कार्य शुरू करते विधायक। प्रवक्ता

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। विधायक राजेश जून ने ग्रामवासियों और अधिकारियों की मौजूदगी में बराही से कसार और बराही से कानौंदा तक बनने वाली सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ नारियल फोड़कर किया।

    ग्रामीणों ने फूलमालाएं पहनाकर विधायक का स्वागत किया और लंबे समय से लंबित मांग पूरी करने पर आभार जताया। विधायक ने बताया कि दोनों सड़कों का निर्माण कार्य लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपये से किया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि पिछले पांच साल से टूटी सड़कों का निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है। इनमें बराही से कुलासी, बराही से कसार, बराही से बामडोली व बराही से कानौंदा की सड़क है। इन सड़कों के बनने से क्षेत्रवासियों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी।

    विधायक ने मौके पर मौजूद ठेकेदार को स्पष्ट हिदायत दी कि निर्माण सामग्री में किसी भी प्रकार की गुणवत्ता की कमी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रामीणों से बातचीत में विधायक राजेश जून ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बहादुरगढ़ हल्के के विकास कार्य तेज गति से पूरे किए जा रहे हैं।

    उन्होंने लोगों से अपील की कि निर्माण कार्य पर खुद भी नजर रखें और यदि कहीं कोताही दिखाई दे तो तुरंत उन्हें सूचित करें या फिर आनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि सड़क निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जा सके। इस अवसर पर ग्रामवासी कार्यकर्ता और अधिकारी मौजूद रहे।