बहादुरगढ़ में सवा करोड़ से बनने वाली दो सड़कों का निर्माण शुरू, ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। विधायक राजेश जून ने ग्रामवासियों और अधिकारियों की मौजूदगी में बराही से कसार और बराही से कानौंदा तक बनने वाली सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ नारियल फोड़कर किया।

ग्रामीणों ने फूलमालाएं पहनाकर विधायक का स्वागत किया और लंबे समय से लंबित मांग पूरी करने पर आभार जताया। विधायक ने बताया कि दोनों सड़कों का निर्माण कार्य लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपये से किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पिछले पांच साल से टूटी सड़कों का निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है। इनमें बराही से कुलासी, बराही से कसार, बराही से बामडोली व बराही से कानौंदा की सड़क है। इन सड़कों के बनने से क्षेत्रवासियों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी।