बहादुरगढ़ में सीवर जाम से सेक्टरों से लेकर कॉलोनियों तक हाहाकार, लाइनपार में स्थिति बदतर

बहादुरगढ़ में सीवर जाम की समस्या गंभीर हो गई है खासकर लाइनपार में। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के डूबे होने से स्थिति और भी बदतर है जिससे सड़कों पर गंदगी फैल रही है। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर लगाए गए पंप भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। सेक्टरों और अन्य इलाकों में भी सीवर बैक मारने से लोग परेशान हैं।

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। शहर में इन दिनों सीवर जाम की समस्या गहरा गई है। खास तौर से लाइनपार में तो स्थिति बदतर है। सेक्टरों और शहर के पुराने मोहल्लों में भी सीवर बैक मार रहे हैं। लोगों में हाहाकार की स्थिति है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लाइनपार में स्थित शहर के 18 एमएलडी क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सितंबर के पहले दिन से ही पानी में डूबा हुआ है। इसलिए बंद है। पूरे 21 दिन बीत चुके हैं। अभी यहां से पानी नहीं निकला है। इसी कारण लाइनपार एरिया और इस प्लांट से जुड़े अन्य हिस्सों में सीवर की गंदगी सड़कों पर आ रही है। मेनहाेल ओवर फ्लो हो रहे हैं।

लाइनपार की आफत से निपटने के लिए वार्ड 7 के एरिया के पास दो पंप लगाए गए हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। यहां पर पूरे लाइनपार एरिया की सीवर लाइन का मेनहोल है। ऐसे में यहां पर निकासी इंतजाम बढ़ाने की दरकार है।

लोगों का कहना है कि जिस हिसाब से सीवर लाइनों का दबाव है, उसके मुकाबले निकासी व्यवस्था कम है। इसी कारण यहां वार्ड 7 के बडे़ हिस्से में सीवर का गंदा पानी भर गया है। एक दिन पहले पार्षद और चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने वार्ड का जायजा लिया था और अधिकारियों व ठेकेदार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया था।

पहले स्कूल में जमा हो रहा था सीवर का गंदा पानी सितंबर की शुरूआत में जब ज्यादा बारिश और ड्रेन टूटने की आफत आई तब से ही लाइनपार के वार्ड 7 में पूरे लाइनार एरिया के सीवर की गंदगी सड़क पर आ रही है। पहले यह गंदगी परनाला के राजकीय स्कूल के परिसर में जमा हो रही थी। तब स्कूल बंद था। बाद में सीवर का गंदा पानी नाले के जरिये स्कूल में आने से रोका गया।

अब दिक्कत यह है कि सीवर का गंदा पानी लाइन के जरिये तो ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं जा रहा है, क्योंकि यह प्लांट डूबा हुआ है। ऐसे में 24 घंटे चलने वाली सीवर की लाइनों की गंदगी को पंपों के जरिये ड्रेन से जुड़े नालों में डालने की प्रक्रिया चल रही, लेकिन इससे बात नहीं बन रही है।

वार्ड की मुख्य गली में एक से डेढ़ फीट तक सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है। इससे लोगों के लिए आफत है। उधर, विकास नगर के एरिया में बहरानियां कॉलोनी में भी सीवर जाम है। यहां के लोगों ने बताया कि सीवर जाम होने और नालियों की सफाई न होने के कारण दिक्कत आई हुई है।

सेक्टरों में भी बैक मार रही गंदगी सेक्टर-6 में भी कई जगह सीवर मेनहोल ओवरफ्लो चल रहे हैं। इससे गंदगी सीवर मेनहोल के जरिये सड़क पर आ रही है, जिससे लोग परेशान हैं। घर से निकलते ही पहले इस गंदगी के दर्शन होते हैं। इसकी दुर्गंध से घरों में रहना भी दूर हो रहा है। लोगाें का कहना है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है।