    बहादुरगढ़ में बिजली निगम का कारनामा, सीवर लाइन में छेद करके लगा दिया खंभा

    By Krishan Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 02:07 PM (IST)

    बहादुरगढ़ के सेक्टर-2 में बिजली निगम की लापरवाही से सीवर लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। खंभा लगाते समय सीवर लाइन में छेद हो गया जिससे सड़क पर गंदा पानी बह रहा है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण खंभे को हटाने का इंतजार कर रहा है ताकि मरम्मत की जा सके लेकिन बिजली निगम ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

    सेक्टर-2 में बिजली खंभा लगाते हुए टूटी सीवर लाइन से लीक हो रहा पानी। जागरण

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। एक खंभा लगाने में बिजली निगम की टीम की लापरवाही सेक्टर-2 के लोगों के लिए आफत बन गई है। इस खंभे को लगाते समय सीवर लाइन में ही छेद कर दिया। उसका समाधान करवाने की बजाय वहीं पर खंभा लगा भी दिया। अब यहां से सीवर लाइन लीक कर रही है।

    जब लाइन में दबाव बढ़ता है तो यहां से गंदा पानी निकलकर सड़क पर आ जाता है। कई दिन इस समस्या को बीत चुके हैं, मगर स्थिति ज्यों की त्यों है। अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यहां से सीवर लाइन की सफाई न होने के लिए निगम की इस लापरवाही और खंभे को वजह मान रहा है तो दूसरी तरफ बिजली निगम द्वारा आजकल में खंभे को हटाने की बात कह दी जाती है।

    ऐसे में सेक्टर वासियों को 20 दिन से यह समस्या दूर होने का इंतजार है। दरअसल, कुछ दिन पहले सेक्टर 2 में बिजली के तार बदले जा रहे थे। इसी दौरान एक खंभे के ऊपर हिस्से में दरार आ रखी थी। तार बदलते समय खंभे का ऊपरी हिस्सा टूट गया। ऐसे में यहां पर दूसरा खंभा लगाया गया।

    मगर इसमें सावधानी नहीं बरती गई और सीवर लाइन तोड़ दी गई। फिर उसी जगह खंभा भी लगा दिया। इस पर लोगों ने प्राधिकरण को सूचना दी। मगर प्राधिकरण की टीम पहुंची तो खंभा लगा मिला। इस पर निगम को सूचना दी गई। अब प्राधिकरण इस इंतजार में है कि खंभा हटे तो यहां से सीवर लाइन ठीक की जाए मगर निगम की ओर से यह कार्य अभी नहीं किया गया है।

    बिजली निगम की ओर से खंभा लगाते समय सीवर लाइन क्षतिग्रस्त कर दी गई। इसलिए इस लाइन पर काम नहीं हो पा रहा है। बिजली खंभा जब हटेगा, तभी यहां से लाइन की मरम्मत हो सकती है। इसके लिए निगम को कई बार कहा जा चुका है।

    - कृष्ण मलिक, एसडीओ, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, बहादुरगढ़

    यह एरिया शहरी सब डिविजन-2 में आता हैं। इसके इंचार्ज दूसरे एसडीई हैं। इस एरिया के जेई को इस मसले पर निर्देश दिए गए हैं। जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कराया जाएगा।

    -विक्की गहलावत, एसडीई, बिजली निगम, बहादुरगढ़