दिल्ली-रोहतक रोड के दूसरे भाग का 4.16 करोड़ से होगा पुनर्निर्माण, विधायक ने किया शुभारंभ

बहादुरगढ़ में विधायक राजेश जून ने विधायक कोटे से 4 करोड़ 16 लाख रुपये की लागत से बनने वाली सड़क का शुभारंभ किया। यह सड़क सांखौल गांव से सेक्टर-9 बाईपास मोड़ तक बनेगी। विधायक ने अधिकारियों को गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए और कहा कि यह विकास कार्य भाजपा सरकार की सोच का परिणाम है। सड़क बनने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा।

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। हलके की जनता को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से रविवार को विधायक राजेश जून ने विधायक कोटे से करोड़ों की लागत से बनने वाली सड़क का विधिवत शुभारंभ किया। विधायक ने सांखौल गांव से सेक्टर-9 बाईपास मोड़ तक दिल्ली-रोहतक रोड का नारियल फोड़कर शुरूआत करते हुए बताया कि इस कार्य की कुल लागत 4 करोड़ 16 लाख है और यह विधायक कोटे से उपलब्ध 25 करोड़ में से बनाई जाएगी।

विधायक ने अधिकारियों और ठेकेदार को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या घटिया सामग्री का इस्तेमाल न हो। आमजन को किसी भी स्तर पर अनियमितता नजर आए तो वे तुरंत मुझे सूचित करें या ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।