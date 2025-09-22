Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली-रोहतक रोड के दूसरे भाग का 4.16 करोड़ से होगा पुनर्निर्माण, विधायक ने किया शुभारंभ

    By Krishan Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 02:43 PM (IST)

    बहादुरगढ़ में विधायक राजेश जून ने विधायक कोटे से 4 करोड़ 16 लाख रुपये की लागत से बनने वाली सड़क का शुभारंभ किया। यह सड़क सांखौल गांव से सेक्टर-9 बाईपास मोड़ तक बनेगी। विधायक ने अधिकारियों को गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए और कहा कि यह विकास कार्य भाजपा सरकार की सोच का परिणाम है। सड़क बनने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    दिल्ली-रोहतक रोड के दूसरे भाग का निर्माण शुरू करते विधायक राजेश जून।

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। हलके की जनता को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से रविवार को विधायक राजेश जून ने विधायक कोटे से करोड़ों की लागत से बनने वाली सड़क का विधिवत शुभारंभ किया।

    विधायक ने सांखौल गांव से सेक्टर-9 बाईपास मोड़ तक दिल्ली-रोहतक रोड का नारियल फोड़कर शुरूआत करते हुए बताया कि इस कार्य की कुल लागत 4 करोड़ 16 लाख है और यह विधायक कोटे से उपलब्ध 25 करोड़ में से बनाई जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विधायक ने अधिकारियों और ठेकेदार को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या घटिया सामग्री का इस्तेमाल न हो। आमजन को किसी भी स्तर पर अनियमितता नजर आए तो वे तुरंत मुझे सूचित करें या ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

    विधायक राजेश जून ने कहा कि यह सब विकास कार्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा सरकार की विकासपरक सोच के कारण संभव हो पाए हैं। सड़कें बनने से क्षेत्र में आवागमन आसान होगा और विकास को नई दिशा मिलेगी। इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी, कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।