बहादुरगढ़ में भाजपा नेता के घर फायरिंग, दो हमलावरों ने मेन गेट पर बरसाई गोलियां; घटना सीसीटीवी में कैद

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। हरियाणा ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता राकेश कोच के बहादुरगढ़-बेरी मार्ग स्थित स्कूल पर शनिवार रात को दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। स्कूल के गेट पर दनादन फायरिंग सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि दो बदमाश स्विफ्ट कार से स्कूल के सामने पहुंचे। एक बदमाश दोनों हाथों में हथियार लेकर स्कूल के गेट के पास पहुंचा और दनादन फायरिंग शुरू कर दी। दूसरा बदमाश पीछे मोबाइल में व्यस्त दिख रहा है। शायद वह फायरिंग का वीडियो बना रहा था। इसके बाद दोनों वापस लौट जाते हैं।

फायरिंग करने वाले लोग कौन थे? जब राकेश कोच के परिवार को इसका पता चला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। भाजपा नेता ने बताया कि यह घटना शनिवार रात करीब पौने 10 बजे हुई। हमलावरों ने स्कूल के मुख्य गेट पर नौ फायर किए। फायरिंग करने वाले लोग कौन थे और इसके पीछे क्या वजह रही, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है।

कुछ दिन पहले मांगी गई थी रंगदारी बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले राकेश कोच को धमकी भरा फोन आया था और रंगदारी मांगी गई थी। ऐसे में इस घटना को उसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हालांकि, पुलिस ने अभी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।