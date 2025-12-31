कई बार काटा, सिर के बाल पकड़ खींचे... बुजुर्ग महिला पर बंदरों के झुंड का हमला; CCTV फुटेज आया सामने

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। हरियाणा के बहादुरगढ़ के किला मुहल्ला में एक बुजुर्ग महिला पर बंदरों के हमले का डराने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना 26 दिसंबर को हुई। इसमें बंदरों का पूरा झुंड महिला पर हमला करता दिख रहा है।

कुर्सी पर बैठी महिला को बंदरों ने शरीर के कई अंगों पर बुरी तरह काट लिया। बाल पकड़कर भी खींचे। परिवार की दूसरी महिला बचाव में आई तो बंदर उनको भी काटने को दौड़े, जिसके बाद दोनों महिलाएं मुश्किल से बचीं।

अभी लगेंगे कई इंजेक्शन बंदरों के हमले से घायल महिला संतोष देवी को दिल्ली के अस्पताल में ले जाया गया। अब उनकी हालात सामान्य है। अभी कई इंजेक्शन लगेंगे। बता दें कि शहर में हाल ही में काफी बंदर पकड़े भी गए, मगर अभी भी अनेक हिस्सों में बंदरों का पूरा झुंड घूम रहा है। इसी का नतीजा रहा कि महिला पर बंदरों ने हमला कर काट खाया। वीडियो में दिख रहा है कि महिला कुर्सी पर धूप में बैठी थी, तभी पीछे से बंदरों का झुंड आया। एक बंदर ने अचानक पीछे से उनको काट लिया। फिर दूसरा बंदर कुर्सी पर चढ़ा और कमर पर काटा। फिर से यही बंदर आया और दोबारा से कमर पर काटा।