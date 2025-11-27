सूदखोरों के चंगुल में फंसी महिला, 5 लाख के बदले 9 लाख लौटाए; फिर भी पूरे परिवार को जान से मारने की मिली धमकी

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में सूदखोरों के चंगुल में फंसी एक महिला को पांच लाख के बदले नौ लाख वापस लाैटाने पर भी धमकी मिली। उस पर पांच लाख रुपये और देने का दबाव बनाया तो मामला पुलिस तक पहुंचा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, अब पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। झज्जर रोड स्थित टाटा हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाली महिला गीता के साथ यह घटना हुई है। गीता का कहना है कि वह यहां परिवार समेत रहती है। करीब तीन साल पहले उसने झज्जर के डीघल के निवासी फाइनेंसर नवीन से पांच लाख रुपये लिए थे। पांच रुपये सैकड़ा ब्याज की दर पर उसने ये पैसे लिए थे।