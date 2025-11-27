सूदखोरों के चंगुल में फंसी महिला, 5 लाख के बदले 9 लाख लौटाए; फिर भी पूरे परिवार को जान से मारने की मिली धमकी
बहादुरगढ़ में एक महिला सूदखोरों के चंगुल में फंस गई। उसने पांच लाख रुपये के बदले नौ लाख रुपये लौटाए, फिर भी उससे पांच लाख रुपये और मांगे गए और धमकी दी गई। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना झज्जर रोड स्थित टाटा हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाली गीता के साथ हुई।
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में सूदखोरों के चंगुल में फंसी एक महिला को पांच लाख के बदले नौ लाख वापस लाैटाने पर भी धमकी मिली। उस पर पांच लाख रुपये और देने का दबाव बनाया तो मामला पुलिस तक पहुंचा।
वहीं, अब पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। झज्जर रोड स्थित टाटा हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाली महिला गीता के साथ यह घटना हुई है। गीता का कहना है कि वह यहां परिवार समेत रहती है। करीब तीन साल पहले उसने झज्जर के डीघल के निवासी फाइनेंसर नवीन से पांच लाख रुपये लिए थे। पांच रुपये सैकड़ा ब्याज की दर पर उसने ये पैसे लिए थे।
इसके बाद वह कुल नौ लाख रुपये वापस लौटा चुकी है। इसके बावजूद फाइनेंसर ने उससे अभी पांच लाख रुपये और बकाया होने की बात कही। जब उसने मना किया तो वह बार-बार आकर धमकी देने लगा। महिला का आरोप है कि उसे धमकी दी कि या तो पांच लाख रुपये दे, वरना तुझे व तेरे परिवार को जान से मार दूंगा। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
पुलिस का कहना है कि आवश्यक जांच के बाद इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। बता दें कि हाल ही में क्षेत्र में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ दिन पहले निलौठी गांव में भी ऐसा ही केस दर्ज हुआ था।
