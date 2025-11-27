Language
    गुरुग्राम में युवती से ऑनलाइन बातचीत के बाद ट्रेन के आगे कूदा छात्र, मौत

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 11:42 AM (IST)

    गुरुग्राम के सूरत नगर में एक 20 वर्षीय छात्र ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। परिवार के अनुसार, उसकी एक युवती से ऑनलाइन बातचीत हुई थी जिसके बाद वह उदास था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच कर रही है। छात्र द्रोणाचार्य कॉलेज में बी-कॉम का छात्र था।

    पुलिस टीम जांच में जुटी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सूरत नगर में रहने वाले 20 वर्षीय छात्र ने मंगलवार दोपहर एक्सप्रेस ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। परिवार के कुछ लोगों ने बताया कि युवक की एक युवती से दोस्ती थी। मंगलवार दोपहर उसकी युवती से स्नैपचैट पर ऑनलाइन बातचीत हुई थी। इसके बाद से ही उसका चेहरा उदास लग रहा था। पुलिस ने बुधवार को शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया और जांच शुरू कर दी।

    मृत छात्र की पहचान सूरत नगर में रहने वाले अंकित गुप्ता के रूप में की गई। परिवार ने बताया कि अंकित द्रोणाचार्य कालेज में बी-कॉम सेकेंड ईयर के छात्र थे। अंकित दो-तीन दिन से कुछ परेशान लग रहे थे। परिवार ने इसका कारण भी पूछा था, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी थी। मंगलवार दोपहर एक बजे वह घर से कहीं चले गए, फिर वापस नहीं आए।

    शाम को जीआरपी की तरफ से फोन पर अंकित द्वारा ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने की जानकारी दी गई। जीआरपी ने बताया कि युवक ने दोपहर में बरेली एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। ट्रेन के लोको पायलट ने इसकी जानकारी कंट्रोल रूम में दी थी। जयपुर से दिल्ली की तरफ ट्रेन जा रही थी। इसी दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव की पहचान के बाद स्वजन को जानकारी दी।

    वहीं पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। अभी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है। वहीं परिवार के कुछ लोगों ने बताया कि युवक की सूरत नगर में ही रहने वाली युवती से दोस्ती थी। उससे अक्सर बातचीत होती थी। उनके बीच ऑनलाइन बातचीत में क्या हुआ, इसके बारे में तो उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बातचीत के बाद से ही अंकित उदास था। शायद इसीलिए उन्होंने इस तरह का कदम उठा लिया।