गुरुग्राम में युवती से ऑनलाइन बातचीत के बाद ट्रेन के आगे कूदा छात्र, मौत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सूरत नगर में रहने वाले 20 वर्षीय छात्र ने मंगलवार दोपहर एक्सप्रेस ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। परिवार के कुछ लोगों ने बताया कि युवक की एक युवती से दोस्ती थी। मंगलवार दोपहर उसकी युवती से स्नैपचैट पर ऑनलाइन बातचीत हुई थी। इसके बाद से ही उसका चेहरा उदास लग रहा था। पुलिस ने बुधवार को शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया और जांच शुरू कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृत छात्र की पहचान सूरत नगर में रहने वाले अंकित गुप्ता के रूप में की गई। परिवार ने बताया कि अंकित द्रोणाचार्य कालेज में बी-कॉम सेकेंड ईयर के छात्र थे। अंकित दो-तीन दिन से कुछ परेशान लग रहे थे। परिवार ने इसका कारण भी पूछा था, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी थी। मंगलवार दोपहर एक बजे वह घर से कहीं चले गए, फिर वापस नहीं आए।

शाम को जीआरपी की तरफ से फोन पर अंकित द्वारा ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने की जानकारी दी गई। जीआरपी ने बताया कि युवक ने दोपहर में बरेली एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। ट्रेन के लोको पायलट ने इसकी जानकारी कंट्रोल रूम में दी थी। जयपुर से दिल्ली की तरफ ट्रेन जा रही थी। इसी दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव की पहचान के बाद स्वजन को जानकारी दी।