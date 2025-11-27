Language
    दूल्हे के दोस्त ने बरातियों के बीच चला दी गोली, पर खुद की ही हथेली से आर-पार निकलकर दूसरे व्यक्ति को लगी

    By Pardeep Bhardwaj Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:00 AM (IST)

    हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक शादी समारोह में गोली चलने से दो युवक घायल हो गए। राठी फार्म हाउस में हुई इस घटना में, दूल्हे के दोस्त से गलती से गोली चल गई, जो उसकी हथेली से आर-पार होकर दूसरे व्यक्ति को लगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, हालांकि किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    शादी समारोह में दूल्हे के दोस्त ने गोली चला दी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। हरियाणा के बहादुरगढ़ में नजफगढ़ रोड स्थित राठी फार्म हाउस में शादी समारोह के बीच गोली चल गई। इसमें दो युवक जख्मी हो गए। जिससे गोली चली, उसकी हथेली में भी दूसरे को बाजू पर गोली लगी। दाेनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    बताया कि किसी ने पुलिस को शिकायत नहीं दी, लेकिन पुलिस ने अपने स्तर पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंगलवार की रात को यह घटना हुई। बताया जा रहा है कि शहर के शक्ति नगर के रहने वाले नवीन की राठी फार्म हाउस में शादी थी। इस बीच अचानक गोली चल गई। इसमें दूल्हे के परिचित योगेश व जितेश जख्मी हो गए। योगेश को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि जितेश को झज्जर ले जाया गया।

    सूचना मिलने पर शहर थाना से पुलिस पहुंची। पूछताछ की, मगर सभी ने अनभिज्ञता जताई। बाद में अपने स्तर पर जानकारी जुटाकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने बताया कि शादी में दूल्हे का दोस्त बादली निवासी जितेश आया था।

    बताया गया कि जितेश के पास हथियार था। शादी समारोह में उससे गोली चली और उसी की हथेली से आरपार होकर नया गांव के रहने वाले योगेश के हाथ में जा लगी। हथियार लाइसेंसी था या नहीं, इसका पता अभी नहीं लगा है। मगर शादी समारोह में हर्ष फायरिंग न करने की पुलिस की हिदायत के बावजूद शादियों में ऐसे हथियार लाए जा रहे हैं।

    शहर थाना प्रभारी दिनकर का कहना है कि शादी में जिससे गोली चली, वह खुद भी जख्मी हुआ है। इस बारे में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।