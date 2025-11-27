दूल्हे के दोस्त ने बरातियों के बीच चला दी गोली, पर खुद की ही हथेली से आर-पार निकलकर दूसरे व्यक्ति को लगी

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। हरियाणा के बहादुरगढ़ में नजफगढ़ रोड स्थित राठी फार्म हाउस में शादी समारोह के बीच गोली चल गई। इसमें दो युवक जख्मी हो गए। जिससे गोली चली, उसकी हथेली में भी दूसरे को बाजू पर गोली लगी। दाेनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बताया कि किसी ने पुलिस को शिकायत नहीं दी, लेकिन पुलिस ने अपने स्तर पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंगलवार की रात को यह घटना हुई। बताया जा रहा है कि शहर के शक्ति नगर के रहने वाले नवीन की राठी फार्म हाउस में शादी थी। इस बीच अचानक गोली चल गई। इसमें दूल्हे के परिचित योगेश व जितेश जख्मी हो गए। योगेश को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि जितेश को झज्जर ले जाया गया।

सूचना मिलने पर शहर थाना से पुलिस पहुंची। पूछताछ की, मगर सभी ने अनभिज्ञता जताई। बाद में अपने स्तर पर जानकारी जुटाकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने बताया कि शादी में दूल्हे का दोस्त बादली निवासी जितेश आया था।