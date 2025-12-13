Language
    KMP पर टायर फटने से 25 फीट नीचे गिरा ट्राला, केबिन में फंसे चालक ने तोड़ा दम; तीन घंटे तक फंसा रहा शव

    By Jagran News Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 08:28 PM (IST)

    हरियाणा के बहादुरगढ़ में केएमपी एक्सप्रेसवे पर एक ट्राला टायर फटने से 25 फीट नीचे गिर गया। चालक केबिन में फंस गया और उसकी मृत्यु हो गई। शव को निकालने ...और पढ़ें

    Hero Image

    कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर डाबौदा के पास टायर फटने से सीमेंट से भरा ट्राला करीब 25 फीट नीचे गिरा। जागरण

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर डाबौदा के पास टायर फटने के बाद सीमेंट से भरा ट्राला करीब 25 फीट नीचे गिर गया। इसमें चालक की मौत हो गई। मृतक केबिन में बुरी तरह फंस गया था। दो क्रेनों की मदद से शव को तीन घंटे में निकाला जा सका। बहादुरगढ़ पुलिस ने घटना को संयोग मानकर रिपोर्ट दर्ज की है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंपा गया।

    मृतक की पहचान राजस्थान के अजमेर के अजमलगढ़ खेड़ा के लक्ष्मण रावत (25) के रूप में की गई है। वह मानेसर से कुंडली की तरफ जा रहा था। रात में ढाई बजे टायर फटा तो ट्राला अनियंत्रित हो गया और केएमपी से नीचे जा गिरा। हादसे में ट्राले का आगे और पीछे का हिस्सा अलग हो गया। केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ तो चालक अंदर ही फंस गया और दम तोड़ दिया। ट्राले में वह अकेला ही था। पुलिस ने बताया कि लक्ष्मण अविवाहित था।

