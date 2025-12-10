Language
    गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों पर DTPE का बुलडोजर एक्शन, केएमपी एक्सप्रेसवे के पास चलाया तोड़फोड़ अभियान

    By Vinay Trivedi Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 02:09 AM (IST)

    केएमपी एक्सप्रेसवे के पास अवैध कालोनी पर कार्रवाई करती डीटीपीई की एनफोर्समेंट टीम।

    संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (डीटीपीई) की एनफोर्समेंट टीम ने पुलिस बल की सहायता से मंगलवार को फरुखनगर क्षेत्र में अवैध कालोनियों के विरुद्ध तोड़फोड़ अभियान चलाया। यह कार्रवाई गांव सुल्तानपुर और खेटावास के राजस्व क्षेत्र में केएमपी एक्सप्रेसवे से सटे इलाके में की गई।

    अभियान के दौरान करीब छह एकड़ में विकसित एक अवैध कालोनी को ध्वस्त किया गया, जहां चार डीपीसी, चारदीवारी और पूरी कच्ची सड़क नेटवर्क को तोड़ा गया। इसके अलावा लगभग 2.25 एकड़ में फैली दूसरी अवैध कालोनी में एक डीलर कार्यालय, चारदीवारी और संपूर्ण कच्ची सड़क नेटवर्क को ध्वस्त किया गया।

    आगे भी जारी रहेगा अभियान

    सीएम विंडो के माध्यम से प्राप्त एक शिकायत पर भी कार्रवाई की गई। ग्रुप हाउसिंग वेम्बली एस्टेट सेक्टर-50 में अवैध रूप से निर्मित एक दुकान को पुलिस बल की सहायता से ध्वस्त किया गया। डीटीपीई अमित मधोलिया ने स्पष्ट किया कि अवैध कालोनियों और निर्माण के विरुद्ध विभाग का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

    विभाग ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की जमीन खरीदने या निर्माण से पहले उसकी वैधता की पूरी जांच कर लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।