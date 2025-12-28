Ambala Accident: विदेश से परिजनों से मिलने आए युवक की सड़क हादसे में मौत, चार साल से पुर्तगाल में रह रहा था मृतक

जागरण संवाददाता, अंबाला। चार साल से पुर्तगाल में रहे और बीते दिनों वापस आए युवक संजीत कुमार निवासी कर्णपुरी की सड़क हादसे में मौत हो गई। अंबाला कैंट पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। शिकायत में बजरंग लाल निवासी कर्णपुरी ने बताया कि उसका बेटा संजीत कुमार चार साल से पुर्तगाल में रह रहाथा। वह नौ अक्टूबर को घर पर आया था, जिसे आठ जनवरी 2026 को वापस जाना था। वह 25 दिसंबर को क्रिसमस पर अंबाला कैंट की सदर बाजार स्थित चर्च में गया था।

काफी समय तक बेटा नहीं आया, तो वह उसे लेने बाइक पर चर्च आ गया। रात करीब 11 बजे वापस आ रहे थे। बजरंग लाल ने बताया कि वह अपनी बाइक पर था, जबकि बेटा एक्टिवा पर सवार था। जब नमस्ते चौक पर पहुंचे तो एककार चालक ने अपनी गाड़ी को लापरवाही व तेज गति से चलाते हुए संजीव की एक्टिवा में टक्कर मार दी। हादसे में संजीत बुरी तरह से घायल हो गया, जबकि आरोपित कार चालक मौके से फरार हो गया।