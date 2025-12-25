Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंबाला में दर्दनाक हादसा, पिता की क्रिया कर हरिद्वार से लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत

    By Umesh Bhargava Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 09:26 PM (IST)

    अंबाला में 152-डी हिसार हाईवे पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक मोहित कालड़ा हरिद्वार से अपने पिता की क्रिया करके लौट रहा था। पुलिस ने अज्ञ ...और पढ़ें

    Hero Image

    पिता की क्रिया कर हरिद्वार से लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। 152-डी हिसार हाईवे पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहित कालड़ा के रूप में हुई है, जो अपने पिता की क्रिया कर हरिद्वार से लौट रहा था। शहर थाना पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटियाला पंजाब के राजपुरा निवासी जगदीश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी आढ़त की दुकान है और उनका भांजा मोहित कालड़ा उनके पास ही काम करता था। मोहित के पिता अनिल कुमार का 14 दिसंबर को निधन हो गया था।

    पिता की मृत्यु के बाद मोहित 23 दिसंबर को दोपहर करीब 12 बजे बस के जरिए हरिद्वार गया था, जहां उसने अपने पिता की क्रिया की। जगदीश कुमार ने बताया कि क्रिया के बाद जब मोहित वापस नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।

    मोहित के पास मोबाइल फोन भी नहीं था, जिस कारण उससे संपर्क नहीं हो सका। इसी बीच परिजन राजपुरा सिटी थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे, जहां उन्हें जानकारी मिली कि अंबाला में किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हुई है।

    इसके बाद 25 दिसंबर को परिजन बलदेव नगर थाना पहुंचे, जहां से शव की शिनाख्त करवाई गई। शव मोहित कालड़ा का ही निकला। पुलिस के अनुसार 24 दिसंबर को मोहित हाईवे 152-डी पर हिसार की तरफ फ्लाईओवर के पास सदोपुर गांव के नजदीक पैदल जा रहा था।

    इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया था। अब पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।