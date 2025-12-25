अंबाला में दर्दनाक हादसा, पिता की क्रिया कर हरिद्वार से लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। 152-डी हिसार हाईवे पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहित कालड़ा के रूप में हुई है, जो अपने पिता की क्रिया कर हरिद्वार से लौट रहा था। शहर थाना पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

पटियाला पंजाब के राजपुरा निवासी जगदीश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी आढ़त की दुकान है और उनका भांजा मोहित कालड़ा उनके पास ही काम करता था। मोहित के पिता अनिल कुमार का 14 दिसंबर को निधन हो गया था।

पिता की मृत्यु के बाद मोहित 23 दिसंबर को दोपहर करीब 12 बजे बस के जरिए हरिद्वार गया था, जहां उसने अपने पिता की क्रिया की। जगदीश कुमार ने बताया कि क्रिया के बाद जब मोहित वापस नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।

मोहित के पास मोबाइल फोन भी नहीं था, जिस कारण उससे संपर्क नहीं हो सका। इसी बीच परिजन राजपुरा सिटी थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे, जहां उन्हें जानकारी मिली कि अंबाला में किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हुई है।

इसके बाद 25 दिसंबर को परिजन बलदेव नगर थाना पहुंचे, जहां से शव की शिनाख्त करवाई गई। शव मोहित कालड़ा का ही निकला। पुलिस के अनुसार 24 दिसंबर को मोहित हाईवे 152-डी पर हिसार की तरफ फ्लाईओवर के पास सदोपुर गांव के नजदीक पैदल जा रहा था।