    अंबाला में दर्दनाक हादसा, ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर; 3 साल की बच्ची की गर्दन धड़ से हुई अलग

    By Umesh Bhargava Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 11:48 AM (IST)

    अंबाला के शंभू बॉर्डर के पास एक सड़क हादसे में तीन साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। गगनदीप अपनी पत्नी और बेटी हर्षदीप के साथ बाइक पर अस्पताल जा रहे थे तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है।

    तेज रफ्तार ट्रक ने ली मासूम की जान, धड़ से लग हो गई गर्दन

    जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। शंभू बॉर्डर के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुए एक भीषण सड़क हादसे में तीन वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक काे छोड़कर मौके से फरार हो गया। सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

    मिली जानकारी के अनुसार, पटियाला पंजाब के शंभू सराय निवासी गगनदीप अपनी पत्नी प्रवीण और तीन वर्षीय बेटी हर्षदीप कौर के साथ बाइक से जिला नागरिक अस्पताल अंबाला शहर आ रहे थे। बच्ची को बुखार था और दवा दिलाने के लिए वे घर से निकले थे।

    हर्षदीप के मामा रमन ने बताया कि बाइक गगनदीप चला रहे थे, आगे बच्ची हर्षदीप बैठी थी और पीछे मां बैठी थी। जैसे ही वे शंभू बार्डर के पास पहुंचे, तेज रफ्तार ट्रक (नंबर HR JK 02BK 5926) ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बच्ची की गर्दन धड़ से अलग हो गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

    गगनदीप गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि मां को हल्की चोटें आईं। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है और मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है।