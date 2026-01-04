Language
    बेटे को अमेरिका भेजने के लिए बेची ट्रैक्टर-ट्रॉली, एजेंट ने भेज दिया दुबई; अंबाला में धोखाधड़ी का केस दर्ज

    By Avtar Singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 11:49 AM (IST)

    अंबाला के भानोखेड़ी गांव के एक किसान रणजीत सिंह ने अपने बेटे को अमेरिका भेजने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली बेची। एजेंट कप्तान सिंह ने 45 लाख रुपये में अमेरि ...और पढ़ें

    ट्रैक्टर-ट्राली बेच बेटे को दुबई से बुलाया वापस, एजेंट पर केस (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। गांव भानोखेड़ी के एक किसान ने अपने ट्रैक्टर-ट्राली बेचकर रुपये जुटाए, ताकि वह अपने बेटे को अमेरिका भेज सके। लेकिन एजेंट ने लाखों रुपये लेकर भी उसे अमेरिका भेजने के बजाय दुबई से वापस बुला लिया। पुलिस ने गांव बकनौर के सरपंच कप्तान सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।

    गांव भानोखेड़ी के रणजीत सिंह ने बताया कि फरवरी 2021 में वह अनाज मंडी अंबाला शहर में अपने आढ़ती की दुकान पर था, जहां कप्तान सिंह ने उससे पूछा कि उसके कितने बच्चे हैं। कप्तान सिंह ने उसे बताया कि वह बच्चों को विदेश भेजता है। इसके बाद रणजीत और उसके रिश्तेदार जसविंद्र सिंह ने कप्तान सिंह से 45 लाख रुपये में अमेरिका भेजने की बात की।

    रणजीत ने 5 मार्च 2021 से लेकर 20 जनवरी 2022 तक कुल 12 लाख 50 हजार रुपये कप्तान सिंह को दिए। 12 जनवरी 2022 को उसके बेटे जसमीत सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से दुबई भेजा गया, जहां उसे तीन महीने रखा गया। बाद में 15 लाख रुपये की डिमांड की गई। रणजीत ने फिर पैसे दिए, लेकिन न तो बेटे को अमेरिका भेजा गया और न ही पैसे वापस किए गए। पंचायती बातचीत के बाद कप्तान सिंह ने 10 लाख रुपये लौटाए, जबकि 19 लाख 50 हजार रुपये बकाया हैं।