बेटे को अमेरिका भेजने के लिए बेची ट्रैक्टर-ट्रॉली, एजेंट ने भेज दिया दुबई; अंबाला में धोखाधड़ी का केस दर्ज

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। गांव भानोखेड़ी के एक किसान ने अपने ट्रैक्टर-ट्राली बेचकर रुपये जुटाए, ताकि वह अपने बेटे को अमेरिका भेज सके। लेकिन एजेंट ने लाखों रुपये लेकर भी उसे अमेरिका भेजने के बजाय दुबई से वापस बुला लिया। पुलिस ने गांव बकनौर के सरपंच कप्तान सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।

गांव भानोखेड़ी के रणजीत सिंह ने बताया कि फरवरी 2021 में वह अनाज मंडी अंबाला शहर में अपने आढ़ती की दुकान पर था, जहां कप्तान सिंह ने उससे पूछा कि उसके कितने बच्चे हैं। कप्तान सिंह ने उसे बताया कि वह बच्चों को विदेश भेजता है। इसके बाद रणजीत और उसके रिश्तेदार जसविंद्र सिंह ने कप्तान सिंह से 45 लाख रुपये में अमेरिका भेजने की बात की।